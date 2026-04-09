Logistiker-Ranking : Die größten Logistiker Österreichs: Wer beim Umsatz vorne liegt

09.04.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Trotz schwacher Konjunktur sind einige Logistiker in Österreich deutlich gewachsen. Während die Branche 2024 das dritte Jahr in Folge im Minus bleibt, zeigten einzelne Unternehmen mit neuen Strategien bemerkenswerte Umsatzsteigerungen.
Global business logistics import export background and container cargo freight ship transport concept. Ai generative
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Erstveröffentlichung
09.04.2026
Letzte Aktualisierung
09.04.2026
Michaela Holy