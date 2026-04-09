Logistiker-Ranking : Die größten Logistiker Österreichs: Wer beim Umsatz vorne liegt
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Der österreichische Straßengüterverkehr hat 2024 kein Wachstum verzeichnet – im Gegenteil: Zum dritten Mal in Folge musste die Branche ein Minus hinnehmen. Laut Statistik Austria sank das Transportaufkommen um 1,1 Prozent auf 366,6 Millionen Tonnen, die Transportleistung ging um 0,3 % auf 26,0 Milliarden Tonnenkilometer zurück.
Besonders auffällig ist die Entwicklung im Jahresverlauf: Während die ersten drei Quartale durchweg Rückgänge brachten, konnte das vierte Quartal mit einem deutlichen Plus von 7,9 Prozent beim Aufkommen und vier Prozent bei der Leistung immerhin für einen kurzen Aufschwung sorgen. Trotzdem bleibt das Jahr 2024 unter dem Strich ein weiteres Verlustjahr.
Ein Markt unter Druck
Einen zentralen Hebel für Effizienzsteigerungen sehen die heimischen Transporteure in der Digitalisierung, insbesondere im Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Fast alle Unternehmen, die an der Branchenumfrage von Dispo teilgenommen haben, sehen in KI eine Möglichkeit, um die steigende Komplexität besser zu managen.
Zu den wichtigsten Einsatzfeldern zählen Touren- und Routenplanung in Echtzeit, Disposition sowie Einsatzplanung für Fahrzeuge und Personal. Auch in der Verwaltung gewinnt KI an Bedeutung: Viele Unternehmen nutzen oder testen Systeme zur automatischen Erfassung, Klassifizierung und Ablage von Dokumenten wie CMR, Lieferscheinen oder Rechnungen. Ebenso gefragt ist der Abgleich von Eingangsrechnungen mit Auftrags- und Lieferdaten.
Darüber hinaus kommt KI im Kundenservice und in der Kommunikation zum Einsatz, teilweise auch bei Marketing- und Vertriebsprozessen. Einige Unternehmen sehen Potenzial in der täglichen Büroarbeit, etwa bei Textbearbeitung, Berechnungen oder Übersetzungen. Das Ziel ist überall dasselbe: Produktivität steigern, Prozesse verschlanken, Kosten senken.
Nachhaltigkeit bleibt zentrales Thema
Neben der Digitalisierung bleibt die ökologische Transformation das zweite große Zukunftsthema. Die Ansätze sind vielfältig und reichen von E-Mobilität und Elektro-Lkw über HVO und Biodiesel bis hin zu Gas- und LNG-Fahrzeugen. Manche Unternehmen setzen auf eine Kombination verschiedener Technologien, ergänzt durch den Einsatz von Photovoltaik und nachhaltigen Bauweisen.
In der Luft- und Seefracht rücken SAF (Sustainable Aviation Fuel) und Book-and-Claim-Modelle in den Vordergrund, bei denen Kunden die Nachhaltigkeit der Transportvariante gezielt auswählen können. Auch Schienentransporte werden von mehreren Akteuren als nachhaltige Alternative betont.
Man muss aber beachten, dass zwar viele Unternehmen den Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit und alternativen Antrieben genau beobachten, die Umsetzung aber als schwierig erachten: Wie schon etwa von der Spedition Huber erwähnt, führen hohe Anschaffungskosten, fehlende Infrastruktur und unsichere Rahmenbedingungen dazu, dass Investitionen schrittweise und teilweise verhalten erfolgen.
Branchenumfrage 2025: So bewerten Österreichische Logistiker ihr Geschäftsfeld
Im Folgenden zeigen einige Grafiken, wie die heimische Transportwirtschaft ihre Geschäftslage sowie Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierungsgrad, Lieferkettenprobleme oder Fach- und Arbeitskräftemangel bewerten.
Rang 3: Gebrüder Weiss
Gebrüder Weiss konnte das letzte Geschäftsjahr mit einem Nettoumsatz von 2,71 Milliarden Euro abschließen - das entspricht einer Steigerung um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr. „Trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Spannungen konnten wir Marktanteile hinzugewinnen und damit gegen den Trend wachsen. Mit Investitionen in unser Netzwerk, in Automatisierung und digitale Innovationen haben wir unser Leistungsangebot erweitert und für unsere Kunden die passenden Transportlösungen entwickelt – mit dem klaren Anspruch, stabile Lieferketten zu gewährleisten“, sagt Wolfram Senger-Weiss, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss.
Rang 2: LKW Walter
LKW Walter konnte zwar den ersten Platz aus dem vorigen Jahr nicht halten, verbuchte aber trotzdem ein Umsatzplus. Das Unternehmen ist in Sachen Digitalisierung und Nachhaltigkeit vor allem auch im letzten Jahr sehr umtriebig: So baut LKW Walter etwa mit der Einführung des digitalen Frachtbriefs und der Kooperation mit Editel den elektronische Datenaustausch weiter aus. Gleichzeitig beteiligt sich das Unternehmen gemeinsam mit der Open Logistics Foundation an Initiativen zur emissionsfreien Logistik.
Rang 1: Österreichische Post AG
Mit einem Umsatzplus von fast 14 Prozent hat sich die Paketdivision der Österreichischen Post den ersten Platz gesichert. Denn der Online-Handel wächst weiterhin, und damit auch das Paketgeschäft der Post: Erstmals wurden 2024 mehr als 500 Millionen Pakete zugestellt. Die Post investiert auch stark in einen grünen Fuhrpark: So ist etwa Wien ab 2026 die erste europäische Metropole, in der die letzten Meile vollständig CO2-frei abgedeckt wird. Die E-Flotte der Post ist nicht nur die mit Abstand größte des Landes, sie wächst auch rasant. Seit 2022 werden in der Zustellung nur noch E-Fahrzeuge angeschafft, jedes Jahr kommen etwa 1.000 neue E-Fahrzeuge dazu. Bis 2030 wird die Post ihre gesamte Zustellflotte von 10.000 Fahrzeugen auf Elektroantrieb umstellen und alle Sendungen völlig CO2-frei zustellen.