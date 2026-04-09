Einen zentralen Hebel für Effizienzsteigerungen sehen die heimischen Transporteure in der Digitalisierung, insbesondere im Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Fast alle Unternehmen, die an der Branchenumfrage von Dispo teilgenommen haben, sehen in KI eine Möglichkeit, um die steigende Komplexität besser zu managen.

Zu den wichtigsten Einsatzfeldern zählen Touren- und Routenplanung in Echtzeit, Disposition sowie Einsatzplanung für Fahrzeuge und Personal. Auch in der Verwaltung gewinnt KI an Bedeutung: Viele Unternehmen nutzen oder testen Systeme zur automatischen Erfassung, Klassifizierung und Ablage von Dokumenten wie CMR, Lieferscheinen oder Rechnungen. Ebenso gefragt ist der Abgleich von Eingangsrechnungen mit Auftrags- und Lieferdaten.

Darüber hinaus kommt KI im Kundenservice und in der Kommunikation zum Einsatz, teilweise auch bei Marketing- und Vertriebsprozessen. Einige Unternehmen sehen Potenzial in der täglichen Büroarbeit, etwa bei Textbearbeitung, Berechnungen oder Übersetzungen. Das Ziel ist überall dasselbe: Produktivität steigern, Prozesse verschlanken, Kosten senken.