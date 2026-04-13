Darauf verweist auch Ståle Hansen, President and CEO des norwegischen Schiffsversicherers Skuld, im Gespräch mit dispo. „Die aktuelle Lage ist zwar ernst, aber nicht völlig beispiellos“, sagt Hansen. Vergleichbare Reaktionen habe es zuletzt während der Huthi-Angriffe im Roten Meer gegeben, als die Versicherungsprämien wegen des hohen Risikos stark anzogen.

Hansen betont allerdings, dass die aktuelle „Kündigung“ nicht als endgültiger Rückzug der Versicherungsbranche missverstanden werden dürfe. „Wir sollten die heutige Kündigung nicht als dauerhaftes Verschwinden der Kriegsrisikoversicherung betrachten, sondern als eine Neupositionierung, bei der die Deckung voraussichtlich wieder verfügbar sein wird, jedoch zu höheren Kosten und mit strengeren Bedingungen.“

Gleichzeitig, so Hansen, blieben „die Standardbedingungen für P&I- und Kaskoversicherungen unverändert“. Die Folgen seien dennoch gravierend. Ohne Versicherung können Schiffe die Meerenge faktisch nicht passieren – weder wirtschaftlich noch rechtlich. „De facto sind die Schiffe, die da durch wollen, ohne eine Versicherung und können aus diesem Grund gar nicht durchfahren oder wollen das nicht riskieren.“

Warum die Krisenzone für Schiffe deutlich wächst

Nach Einschätzung von Skuld beschränkt sich das Problem nicht auf die Straße von Hormus allein. Hansen verweist darauf, dass das Joint War Committee inzwischen Bahrain, Dschibuti, Kuwait, Oman und Katar in seine Liste von Gebieten aufgenommen habe, in denen Krieg, Piraterie, Terrorismus und ähnliche Gefahren bestehen. Zugleich seien die Grenzen des erweiterten Risikoraums im Persischen beziehungsweise Arabischen Golf, im Golf von Oman, im Indischen Ozean, im Golf von Aden und im südlichen Roten Meer angepasst worden.

Auch wenn die konkrete versicherungstechnische Anwendung jeweils im Einzelfall erfolge, führten solche Listungen üblicherweise zu zusätzlichen Prämien und strengeren Bedingungen für Hafenanläufe und Transite. Hansen weist darüber hinaus auf die operative Zuspitzung hin, die durch den verdichteten Verkehr entsteht. Laut seiner Darstellung besagt das MSCIO Advisory 01/2026 – Update 04, dass die Durchfahrt rechtlich weiterhin zulässig sei, derzeit aber davon abgeraten werde. Besonders problematisch sei die dichte Ansammlung von Handelsschiffen in Jebel Ali, Dubai, Khor Fakkan, Fujairah, im östlichen Teil des Verkehrstrennungssystems der Straße von Hormus sowie im östlichen Golf von Oman und nördlichen Arabischen Meer. Dadurch steige „das gewöhnliche Navigationsrisiko infolge von Störungen und Überlastung“.

Washington sucht eine heikle Notlösung

Die US-Regierung versuchte unterdessen, die entstandene Versicherungslücke zumindest teilweise zu schließen. Präsident Donald Trump kündigte Anfang März an, dass die US International Development Finance Corporation politische Risikoversicherungen und Finanzgarantien für den maritimen Handel im Persischen Golf bereitstellen soll. „Mit sofortiger Wirkung habe ich die United States Development Finance Corporation angewiesen, zu einem sehr vernünftigen Preis politische Risikoversicherungen und Garantien für die finanzielle Absicherung des gesamten maritimen Handels bereitzustellen – insbesondere für Energieimporte und -exporte, die durch den Golf transportiert werden“, erklärte Trump auf Truth Social.

Darüber hinaus stellte der Präsident in Aussicht, dass die US-Marine Tanker und Handelsschiffe bei Bedarf durch die Straße von Hormus eskortieren könnte, um den Energiefluss aus der Region aufrechtzuerhalten. Skuld bewertet diesen Vorstoß jedoch zurückhaltend. CEO Ståle Hansen spricht zwar von einer grundsätzlich positiven Entwicklung, verweist aber auf erhebliche praktische Hürden.

„Diese Entwicklung ist zwar vielversprechend, doch die praktische Umsetzung ist alles andere als einfach“, sagt Hansen. Zu klären seien der Umfang des Versicherungsschutzes, die Prämienlogik und die territoriale Abgrenzung. Auch operative Fragen seien offen. Hansen verweist etwa auf die unklare Formulierung „falls erforderlich“ in der Ankündigung der US-Regierung. Sein Fazit fällt entsprechend vorsichtig aus: „Insgesamt deutet vieles darauf hin, dass jede solche Lösung eine sehr sorgfältige Planung erfordert.“

Warum die teure Notlösung jetzt selbst zum Problem wird

Durch die Störungen vor der Straße von Hormus wird wieder mehr Fracht in die Luft verlagert – vor allem dort, wo Produktionsstopps drohen. Schatz verweist etwa auf die Automobilindustrie, in der kurzfristig auf Lufttransport umgestellt wird, um Lieferketten aufrechtzuerhalten. Doch auch diese Ausweichmöglichkeit ist begrenzt. Mitte März fehlten weltweit rund 18 Prozent der Luftfrachtkapazität. Besonders angespannt sei die Situation auf bestimmten Relationen, etwa ab Indien, wo derzeit rund 40 Prozent der Kapazität fehlen. Die Konsequenz: stark steigende Preise.

Mit Charterflügen und Landbrücken kämpft die Logistik gegen den Stau

Ein zentrales Instrument in der aktuellen Krise sind Landbrücken, also kombinierte See-Land-Verkehre. Franz Braunsberger, General Manager Austria bei Kühne+Nagel, verweist auf mehrere Korridore. So würden etwa Verbindungen zwischen den omanischen Häfen Sohar und Salalah sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten genutzt. Auch Transporte zwischen Oman und Riad würden über den Landweg organisiert. Insgesamt habe man derzeit „fünf, sechs Lösungen“ im Einsatz. Diese Routen ersetzen klassische Seeverbindungen und gehören mittlerweile zum operativen Standardrepertoire.

Wo Seewege nicht mehr stabil funktionieren, werde ergänzend Luftfracht eingesetzt. „Vielleicht nicht mit dem ganzen Volumen, aber mit einem Teil“, sagt Braunsberger. In besonders dringenden Fällen würden sogar Charterflüge organisiert. Allerdings bleibt auch die Luftfracht selbst volatil: Rund 18 Prozent der Verbindungen sind beeinträchtigt, weil Drehkreuze im Nahen Osten zeitweise ausfallen. Flughäfen öffnen und schließen kurzfristig, Slots werden neu vergeben – mit unmittelbaren Folgen für die Routenplanung.

Warum Pharma jetzt Vorrang vor anderen Waren hat

Nicht alle Warengruppen genießen dieselbe Priorität. Als besonders sensibel gelten pharmazeutische Produkte. Österreichische Hersteller spielen in diesem Segment eine wichtige Rolle. Diese Unternehmen liefern nicht nur in den Nahen Osten, sondern auch über die Region hinweg in andere Märkte. Die entsprechenden Transportströme seien „alle wirklich in line“, sagt Braunsberger.

Gleichzeitig relativiert er die Bedeutung einzelner kritischer Komponenten. Selbst wenn Bauteile für ein Industrieprojekt fehlen, handle es sich oft nur um wenige Container auf einem Schiff.

Die Antwort der Logistik darauf lautet Risikostreuung. Anstatt große Volumina auf ein einzelnes Schiff zu laden, werde die Ware aufgeteilt. Zusätzlich kombiniert man unterschiedliche Verkehrsträger. „Man nimmt von der Seefracht ein bisschen was weg und verschiebt dies auf die Luftfracht“, sagt Braunsberger. Ziel sei es, Ausfälle einzelner Routen besser abzufedern.

Das Volumen verschiebt den Engpass

Allerdings gilt auch: Luftfracht muss plötzlich Mengen aufnehmen, die ursprünglich für die Seefracht vorgesehen waren – und wird dadurch selbst zum Engpass. Gerade die Golfregion spielt dabei eine Schlüsselrolle. Airlines wie Emirates, Etihad und Qatar Airways wickeln zusammen rund 15 Prozent des weltweiten Luftfrachtvolumens ab. Wenn Drehkreuze wie Dubai oder Doha nur eingeschränkt nutzbar sind, verliert das globale Netzwerk einen wesentlichen Teil seiner Kapazität.

Hinzu kommt, dass Flugzeuge wegen gesperrter Lufträume längere Wege fliegen müssen. Um mehr Treibstoff mitzuführen, sinkt die Nutzlast. Maschinen transportieren damit weniger Fracht – bei gleichzeitig steigender Nachfrage. Mehr als 100 Containerschiffe sitzen derzeit in der Straße von Hormus fest. Unternehmen weichen daher auf Luftfracht aus, obwohl diese im Schnitt fünf- bis zehnmal teurer ist.