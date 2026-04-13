Nahostkrieg I Lieferketten I Logistik : Nahostkrieg: Jetzt droht globalen Lieferketten ein gefährlicher Domino-Effekt

13.04.2026
Lesezeit: ca. 22 Minuten
Der Krieg im Nahen Osten bringt globale Lieferketten weiter unter Druck: Unsichere See- und Luftwege, teure Umroutungen und neue Engpässe stellen Lieferpläne weltweit infrage. Welche Szenarien Logistiker jetzt durchspielen – und wer im Krisenmodus Vorteile hat.

Inhalt

Aufmacher Logistik

Der Nahostkrieg setzt globale Lieferketten unter Druck: Unsichere See- und Luftwege zwingen die Logistik zu teuren Umwegen.

- © Adobe Stock, WEKA Industrie Medien; KI-bearbeitet

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Erstveröffentlichung
13.04.2026
Letzte Aktualisierung
13.04.2026
Michaela Holy
Daniel Pohselt