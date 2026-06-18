Die zwischen den USA und Iran vereinbarte Waffenruhe hat die Spannungen im Nahen Osten zunächst entschärft. Damit soll vorerst auch die Blockade der Straße von Hormus – einer der wichtigsten Handelsrouten für Öl und Flüssiggas - enden. Für die internationale Schifffahrt ist die Krise damit allerdings noch nicht beendet. Zwar wird sie natürlich zwar grundsätzlich begrüßt, für eine Rückkehr zum Normalbetrieb ist sie aus Sicht der Unternehmen jedoch noch kein ausreichendes Signal.

Der dänische Containerreeder Maersk erklärte gegenüber Reuters, die Einigung sei zwar eine positive Entwicklung. Derzeit gebe es jedoch keinen Anlass, die eigenen Operationen im Nahen Osten anzupassen, da die Auswirkungen auf die Sicherheit der Schifffahrt noch nicht verlässlich beurteilt werden könnten.

Ähnlich äußert sich Mitsui O.S.K. Lines (MOL), einer der weltweit größten Tankerbetreiber. Unternehmenschef Jotaro Tamura geht davon aus, dass es mehrere Wochen dauern dürfte, bis sich der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus wieder normalisiert. Reedereien würden erst dann vollständig zurückkehren, wenn Regierungen, Versicherer und Sicherheitsbehörden die Passage wieder als ausreichend sicher einstufen.

Branchenexperten rechnen daher damit, dass sich auch Lieferketten und Frachtraten nur schrittweise entspannen. Neben der weiterhin angespannten Sicherheitslage belasten hohe Kriegsversicherungsprämien und die Unsicherheit über den Fortgang der politischen Verhandlungen den internationalen Seeverkehr.