Der europäische Straßengüterverkehr startete dynamischer ins Jahr als prognostiziert. Laut Timocom wurden im ersten Quartal 2026 europaweit 41 Prozent mehr Frachtangebote eingestellt als im Vorjahr. Gleichzeitig gingen die verfügbaren Lkw-Kapazitäten um sieben Prozent zurück – eine Entwicklung, die sich durch Insolvenzen und strukturellen Rückbau weiter verschärft. Branchenverbände gehen in Deutschland sogar von einem möglichen Rückgang der Flotten um zehn bis 20 Prozent aus.

„Geopolitische Spannungen und steigende Energiepreise verstärken den Druck auf Transportunternehmen, ihre Kapazitäten möglichst effizient und gewinnbringend einzusetzen. Da das nicht immer gelingt, ist die Folge, dass ein Teil der Flotte stillgelegt wird“, sagt Gunnar Gburek, Company Spokesman & Head of Business Affairs bei Timocom.

Gleichzeitig entwickelte sich die Nachfrage deutlich stärker als es die schwache konjunkturelle Lage erwarten ließ. Im März lag der Frachtanteil europaweit bei 79 Prozent – ein Plus von elf Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. Treiber waren unter anderem Impulse aus der Industrie, etwa durch steigende Nachfrage in der Automobilbranche sowie im Konsumgüterbereich. Auch saisonale Effekte wie das Ostergeschäft stabilisierten den Markt zusätzlich.

Der daraus entstehende Engpass zeigt sich besonders auf stark frequentierten Routen. Auftraggeber müssen zunehmend auf den Spotmarkt ausweichen, um kurzfristig Laderaum zu sichern.

„Die herausfordernde Situation, in der sich die Wirtschaft befindet, wird durch die Vergabe der Transportaufträge über den Spotmarkt deutlich. Hier finden Auftraggeber kurzfristig Laderaum, während die festen Subunternehmer ihre Kapazitäten abbauen oder keine längerfristigen Bindungen zu unsicheren Konditionen eingehen möchten“, so Gburek.

Nie mehr eine wichtige News aus der Logistik verpassen? Hier geht es zu unseren Newslettern!