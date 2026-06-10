Mit dem Thinkport beherbergt der Hafen Wien den ersten und bislang einzigen Innovationshub eines Binnenhafens im Global Port Innovators Network. Gemeinsam mit internationalen Hafenstandorten wie Hamburg, Valencia, Halifax und San Diego arbeitet Wien an Lösungen für die Güterlogistik der Zukunft.

Während viele Binnenhäfen vor allem regionale Logistikaufgaben übernehmen, positioniert sich Wien damit als Teil eines internationalen Innovationsnetzwerks, das sich mit den großen Herausforderungen der Branche beschäftigt: Dekarbonisierung, Digitalisierung, Automatisierung und resiliente Lieferketten.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Güterverkehr künftig effizienter, nachhaltiger und widerstandsfähiger organisieren lässt. Der Thinkport bringt dafür Unternehmen, Forschungseinrichtungen und die öffentliche Hand zusammen und macht Wien international als Standort für nachhaltige Logistiksysteme sichtbar.

Die Grundlagen dafür wurden bereits in den vergangenen Jahren geschaffen. Gemeinsam mit der BOKU Wien entwickelte der Hafen den Thinkport zunächst als Logistiklabor. Das Hafenareal wurde dabei immer wieder als Testumgebung für neue Technologien genutzt.

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„Das, was wir als Hafen Wien außerdem noch einbringen, ist unser Areal als Testumgebung anzubieten“, erklärte die technische Geschäftsführerin Doris Pulker-Rohrhofer bereits vor einiger Zeit im dispo-Gespräch. „Tests zu autonomen Fahren hatten wir hier schon, oder auch ein solarbetriebenes Auto. Wir hatten etwa auch das Thema elektronische Ladezonen-Bewirtschaftung. Damit können wir die Themen Innovation und Nachhaltigkeit pushen.“

Neben Digitalisierung und Automatisierung beschäftigt sich der Thinkport auch mit alternativen Energieträgern. „Was wir noch bearbeiten, ist das Thema alternative Energie, insbesondere Wasserstoff – ein Thema bei dem ich den Eindruck habe, dass viele Player gemeinsam lernen und sich miteinander weiterentwickeln. Hier geht es um Fragen wie: Welche Rolle nehmen Häfen in diesem Bereich ein? Ist es die Lagerung? Ist es der Transport? Ist es die Erzeugung von Energie, um grünen Wasserstoff zu produzieren?“, so die technische Geschäftsführerin.

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