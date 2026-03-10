Vier Jahre nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine zeigt sich ein Bild, das viele Expertinnen und Experten zu Beginn des Krieges nur in dieser Geschwindigkeit kaum erwartet hätten: Der russische Energiesektor, jahrzehntelang das wirtschaftliche Rückgrat des Landes, gerät zunehmend in eine tiefe strukturelle Krise. Zwar fahren weiterhin Tanker durch die Weltmeere, Pipelines transportieren Gas über Tausende Kilometer, und die Förderanlagen pumpen unermüdlich Rohstoffe aus dem Boden. Doch hinter dieser scheinbaren Stabilität verbirgt sich ein dramatischer finanzieller Niedergang.

Die Einnahmen aus fossilen Energieexporten sind massiv eingebrochen. Gleichzeitig steigen Kosten, politische Abhängigkeiten und infrastrukturelle Probleme. Russland produziert weiterhin enorme Mengen Öl, Gas und Kohle – doch der wirtschaftliche Nutzen schrumpft rapide. Der Kreml steht vor einem paradoxen Problem: Die Energiewirtschaft funktioniert technisch noch, doch wirtschaftlich gerät sie immer stärker aus dem Gleichgewicht.

Eine Kombination aus westlichen Sanktionen, Preisdeckeln, geopolitischen Verschiebungen und infrastrukturellen Engpässen zwingt Russland in eine immer schwierigere Position. Die Folge ist ein wachsender Druck auf den Staatshaushalt und eine zunehmende Erosion der finanziellen Grundlage der russischen Kriegsführung.

