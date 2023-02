Confida versteht Unternehmer als Visionäre, die über den Tellerrand und den Horizont hinausblicken. Als Menschen, die mutig sind und ihre Umgebung motivieren, in Lösungen, anstelle von Problemen, zu denken und Hürden als natürliche Gegebenheit anzusehen. Als Personen, die stets den Drahtseilakt zwischen Standhaftigkeit und Flexibilität meistern.

„Als persönlicher, strategischer Treiber unterstützen wir unsere Kunden in den Bereichen Steuerberatung, betriebswirtschaftliche Beratung und Wirtschaftsprüfung. Ein zentraler Punkt ist die Förderberatung mit dem Schwerpunkt steuerliche Forschungsprämie“, sagt Ernst Malleg, einer der Geschäftsführer der Confida Steiermark.



Vor allem in Phasen unternehmerischer Veränderung kommt das interdisziplinäre Know-how der Experten zum Einsatz. Confida entwickelt optimierte Handlungsempfehlungen für die Ideen und Strategien der Mandanten und befreit sie von bürokratischen Notwendigkeiten, damit sie sich frei entfalten können.

In der Steiermark liegt der Fokus vor allem auf der Betreuung und Beratung heimischer Klein- und Mittelunternehmen. Diese Expertise und die daraus resultierende Kundenzufriedenheit zeigt sich auch, wenn man einen Blick auf die umsatzstärksten Bereiche der Kanzlei wirft: Es sind Industrie und innovative Unternehmen in der steuerlichen Forschungsprämie und Förderberatung sowie steirische Familienunternehmen.



Die Steiermark weist die höchste Forschungsquote unter allen Bundesländern aus, gemessen am Bruttoregionalprodukt. Die steuerliche Begünstigung durch die Forschungsprämie hat in den vergangenen Jahren stetig an Bedeutung zugenommen. Seit die Forschungsprämie 2018 von 12 auf 14 Prozent erhöht wurde, stieg dass Volumen der Forschungsprämie nach FFG-Zahlen von rund 750 Millionen auf zuletzt 1,18 Milliarden Euro im Vorjahr. 8 von 10 Antragstellern sind KMU (siehe auch Kasten).

Neben der Steuerfreiheit der Prämie und dem Liquiditätszufluss auf das Steuerkonto hebt Confida-Expertin und -Geschäftsführerin Alexandra Stangl hervor, dass „keine komplexe Antragstellung und auch kein Bewilligungsverfahren im Vorhinein“ notwendig ist. Ausgangslage seit auch nicht Raketenwissenschaft, erklärt sie im Interview, sondern bodenständige Forschungs und Entwicklungsarbeit. „Mit der Forschungsprämie ist Österreich ein attraktiver Innovationsstandort. Die Prämie sorgt auch dafür, dass die F&E-Aktivität nach Österreich geholt wird.“ Oder bleibt.



So ist beispielsweise bei der international tätigen Payer-Gruppe deren Technologie- und Innovationszentrum ihr steirischer Hauptsitz, in den in den letzten Jahren umfassend investiert wurde. Bei F&E ist die Payer International Technologies GmbH in unterschiedlichen Branchen tätig, unter anderem im Bereich der Medizintechnik und in der Schneidtechnologie. CEO Michael Viet: „Seit Jahren werden wir von der Confida mit ihrer Expertise im Bereich der Forschungsförderung unterstützt. Für uns ist es von hoher Bedeutung, starke und professionelle Partner an unserer Seite zu haben, zu denen wir ein vertrauensbasiertes Verhältnis pflegen und von denen wir umfangreiche Unterstützung in diversen Anliegen erhalten.“ Denn, so Viet weiter, die Welt befinde sich „im ständigen Wandel, wodurch neue Produkte aber auch Märkte entstehen und die Konkurrenz erweitert wird. Aus diesem Grund sind die Forschung und Entwicklung sowie auch Innovationskraft unseres Unternehmens für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit sehr wichtig. Zudem können wir durch den Erhalt der Forschungsprämie Arbeitsplätze am steirischen Hauptsitz sichern.“



Pankl Racing Systems in Bruck an der Mur ist ein weiteres der vielen renommierten Unternehmen, die sich von Confida bei der Forschungsprämie beraten lassen. Pankl Racing Systems gilt als Technologieführer in den Bereichen Antrieb- und Fahrwerkskomponenten. Um diese Rolle zu festigen und abzusichern ist eine stetige Weiterentwicklung nötig. Dabei fokussiert man sich auf alle Teilaspekte der Bauteiloptimierung von der Werkstofftechnik, über die Wärmebehandlung und Oberflächentechnik, moderne Simulationsmethodiken bis hin zu diversen Prüfständen zur Bauteilvalidierung.

„Die Forschungsprämie hilft hier bedeutend das Risiko hinsichtlich dieser hohen Aufwände abzufedern und fördert dadurch Innovation – ein wichtiger Faktor um den Wirtschaftsstandort Österreich abzusichern“, sagt Stefan Seidel, Chief Technologie Officer und Vorstandsmitglied bei Pankl Racing Systems: „Um diese wichtige Unterstützung bei der Forschung optimal nutzen zu können ist es wichtig einen erfahrener Partner zu haben, der den einzelnen Abteilungen Support bei der Berichtserstellung bietet und Potentiale aufzeigt. Die offene Kommunikation über viele Jahre bereits hat zu einer sehr konstruktiven Zusammenarbeit geführt.“



Die Mischung von Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und allgemeiner Betriebsberatung mit den Schwerpunkten Förderberatung und steuerliche Forschungsprämie ist ein Markenzeichen von Confida Steiermark. Erfolgreich führt die in Graz, Judenburg und Knittelfeld situierte Kanzlei die eingangs als Visionäre bezeichneten Unternehmer, die auch über den Tellerrand blicken, seit 2020 mit einem eigenen Veranstaltungsformat zusammen. „Der Confida Talk als neue Plattform dient dazu zeitgemäße und zukunftsorientierte Denkansätze vorzustellen und Themen aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Industrie mit den wichtigsten Akteuren der jeweiligen Branche zu diskutieren“, erklärt Ernst Malleg. Neben hochkarätigen Speakern aus der Wirtschaft und der Industrie waren auch namhaften Politiker, darunter die Minister Leonore Gewessler, Martin Kocher und Magnus Brunner Gäste. Die Fortsetzung des Confida Talk für 2023 ist gerade in Planung.