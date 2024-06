In der Kategorie ESG und Nachhaltigkeit erreichte EY Österreich den Spitzenplatz unter den 22 Beratungen, die mindestens 15 gestützte Antworten erhielten. Gunther Reimoser, Country Managing Partner von EY Österreich: „Nachhaltigkeit ist das bestimmende Thema für unsere Zukunft als Gesellschaft und als Wirtschaftsstandort. Es freut uns, dass so viele österreichische Führungskräfte auf unsere Kompetenzen in diesem Bereich vertrauen. Ein großartiger Erfolg für ein herausragendes Team, das nunmehr durch den Zusammenschluss mit EY denkstatt bereit ist für sämtliche Herausforderungen, die in diesem Bereich in den kommenden Jahren auf unsere Kund:innen zukommen werden.“

Auch in der Kategorie Digitalisierung belegte EY den ersten Platz von insgesamt 36 auf Digitalisierung spezialisieren Beratungs-Unternehmen. Axel Preiss, Leiter Consulting EY Österreich und Leiter Advanced Manufacturing & Mobility für die EY-Region Europe West: „Digitalisierung und neue Technologien wie Künstliche Intelligenz sind die Treiber von Transformation und Wandel für unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und jedes Unternehmen. Damit gehen viele Chancen aber auch einige Risiken einher. Wir bedanken uns bei unseren Kund:innen für das Vertrauen in unsere Digitalisierungskompetenzen und natürlich bei allen Mitarbeitenden für ihre herausragende Arbeit, die die Basis dieses Erfolgs ist. Ich freue mich sehr und bin sehr stolz!“

In der Kategorie Steuerberatung erreichte EY Österreich den zweiten Platz unter insgesamt 13 Beratungen, die mindestens 15 gestützte Antworten erhielten. Ingrid Rattinger, Leiterin der Steuerberatung bei EY Österreich: „In einem herausfordernden Umfeld mit immer komplexeren Steuersystemen und laufenden Änderungen ist es wichtig, den Überblick zu behalten. Es freut uns außerordentlich, die Steuerberater:innen des Vertrauens der österreichischen Wirtschaft in diesem Umfeld zu sein. Das ist ein wahrer Teamerfolg – ich danke all unseren Mitarbeitenden in der Steuerberatung für ihren Einsatz und unseren Kund:innen für die wertschätzende Zusammenarbeit!“

Für die Consulting-Marktstudie wurden klassische Beratungsunternehmen, IT-Beratungen, Beratungstöchter von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sowie Inhouse-Consultingfirmen untersucht, die am Markt aktiv sind. Alle Ergebnisse des Rankings der besten Beratungsunternehmen Österreichs finden Sie hier.