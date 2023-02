Logistikimmobilien verbrauchen Ressourcen und erzeugen Emissionen. Circa 40% der globalen Treibhausgas-Emissionen werden Gebäuden zugeschrieben. Laut aktuellen Vorgaben soll bis 2030 der Ausstoß von Treibhausgasen in der EU um 55% reduziert werden. Solche und weitere sich stetig ändernde Bedingungen können in Unternehmen zu schwer kalkulierbaren Kostensteigerungen und Unsicherheiten in den Ergebnisplanungen führen. Dazu gehören auch Veränderungen von Subventionen, steigende Bezugskosten der Energieträger sowie die jährlich steigende CO2-Besteuerung und -Bepreisung. Der Realisierungsdruck wächst fortlaufend, um nationale und globale Zielvorgaben zu erreichen. In diesem Szenario ist es das Ziel von Rite-Hite Unternehmen bei der Erreichung ihrer Energie-Ziele zu unterstützen und Ihren wirtschaftlichen Erfolg zu sichern