Messe : Besucheransturm bei Zeppelin Österreich in Linz

Das schöne Wetter an den beiden Messetagen hat sehr viele Kunden und Interessierte nach St. Florian bei Linz gelockt. Gezeigt wurde in der modernen großzügigen Niederlassung, alles an Neuigkeiten, die in den letzten zweieinhalb Jahren nicht in einem großen Rahmen präsentiert werden konnten.