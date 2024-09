Dank der Umsatzsteigerungen und einer verbesserten Materialquote konnten die gestiegenen Personal- und sonstigen Kosten mehr als ausgeglichen werden. Dies führte zu einem Anstieg des bereinigten operativen Ergebnisses (EBIT) um 39,5 Prozent auf 20,2 Millionen Euro. Die EBIT-Marge stieg auf 7,0 Prozent (Vorjahr: 5,1 %). Aktionäre profitierten von einem Ergebnis je Aktie von 0,30 Euro, im Vergleich zu 0,23 Euro im Vorjahresquartal (bei 42,8 Millionen unverwässerten Aktien).

Besonders in Nord- und Westeuropa konnte Zumtobel im Vergleich zum schwachen Vorjahr deutliche Umsatzgewinne verzeichnen, wobei Großbritannien und Norwegen besonders hervortraten. In der D/A/CH-Region trugen vor allem Österreich und die Schweiz zur positiven Entwicklung bei.



Zum Stichtag 31. Juli 2024 lag die Bilanzsumme bei 1,00 Milliarde Euro, die Eigenkapitalquote stieg leicht auf 43,5 Prozent (30. April 2024: 43,1 %). Das Eigenkapital erhöhte sich auf 438,2 Millionen Euro, verglichen mit 425,2 Millionen am 30. April.



Trotz der angespannten geopolitischen und wirtschaftlichen Lage bleibt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 herausfordernd. Das Unternehmen geht jedoch davon aus, dass der Umsatz leicht über dem Vorjahresniveau liegen wird. Die bereinigte EBIT-Marge soll weiterhin zwischen 3 und 6 Prozent bleiben.