Automatisierung Digitalisierung Robotik : Wo steht Österreichs Industrieautomatisierung 2026?
Aktive Mitgliedschaft erforderlich
Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!
Sie haben bereits eine PRIME Mitgliedschaft?
Bitte melden Sie sich hier an.
Armin Pehlivan, Geschäftsführer von Beckhoff Österreich, zeigt sich mit Blick auf die Wirtschaftslage pessimistisch. Nach Jahren des Wachstums sei die Industrie mit Unsicherheiten konfrontiert, die weit über normale Schwankungen hinausgehen: Kriege, geopolitische Spannungen und hohe Energiepreise. „Die Perspektive für Investitionen könnte aktuell nicht schlechter sein. Und ohne Investitionen gibt es natürlich nichts zu produzieren“, sagt Pehlivan. Österreich hänge als kleiner Exportmarkt stark am europäischen Konjunkturmotor – „eine isolierte Insel können wir nicht sein.“
Nie mehr die wichtigsten News aus der Auto-Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!
Auch Wolfgang Weidinger, Geschäftsführer von Weidmüller Österreich, sieht die Lage kritisch. „Wir befinden uns aktuell in einer herausfordernden Phase und für das kommende Jahr sehe ich nur eine minimale Erholung“, sagt er. Ein zentrales Problem sieht er in der zunehmenden Verlagerung von Produktionsstandorten ins Ausland. „Im Maschinenbau stehen wir in der Produktion zunehmend unter internationalem Wettbewerbsdruck.“ Die Gründe dafür seien vielschichtig: hohe Energie- und Lohnkosten sowie eine komplexe regulatorische Umgebung erschweren die Standortbedingungen.
Dennoch sieht Weidinger auch Handlungsspielräume: „Die Unternehmen können dieser Entwicklung nur mit konsequenter Optimierung, Automatisierung und Digitalisierung entgegensteuern. Gerade moderne Technologien bieten die Chance, Prozesse effizienter zu gestalten und Kosten nachhaltig zu senken.“
Industrie im Wettbewerb – und unter Druck.
Reinhard Nagler, Geschäftsführer von KUKA Österreich, stößt ins gleiche Horn: „Es ist schwierig – in Österreich wie in der gesamten EU.“ Die Automobilindustrie, einst Wachstumstreiber, stecke weiter in der Krise. Viele Projekte würden zwar nicht abgesagt werden , aber verschoben – aus Unsicherheit. „Man wartet ab und fragt sich, ob jetzt der richtige Zeitpunkt für Investitionen ist.“ Hinzu kämen strukturelle Probleme: hohe Lohnkosten, komplexe Bürokratie und Regulierungen wie die neue NIS2-Richtlinie, die zwar sinnvoll, aber aufwendig sei. „Man braucht zusätzliche Mitarbeiter, nur um konform zu sein“, so Nagler. Große Unternehmen könnten das vielleicht noch kompensieren, „aber es betrifft ja auch viele Mittelständler“. Insgesamt werde der Standort Österreich – wie auch Deutschland – für produzierende Unternehmen zunehmend unattraktiv.
Auch der internationale Druck wächst, vor allem aus Fernost. „Die chinesischen Anbieter gehören derzeit zu den marktinnovativsten“, glaubt Pehlivan. Eine Einschätzung, die auch Weidinger teilt: „Vor zehn Jahren konnte man auf Messen asiatische Produkte noch leicht identifizieren – heute ist das kaum mehr möglich. Asien ist längst nicht mehr nur Produktionsstandort, sondern treibt Innovationen aktiv voran.“
Um aus der Misere zu kommen, müsse Europa auf Innovation setzen, betont Pehlivan. „Wir kommen im kommenden Jahr mit ATRO, unserer eigenen Robotertechnik, auf den Markt.“ Das modulare System sei eine rein europäische Entwicklung mit einem neuen Ansatz: „Der Roboter folgt der Applikation. Das ist unser Kontrapunkt – flexibel, skalierbar und völlig anders gedacht.“
Auch bei KUKA sucht man neue Wege und will ein breiteres Kundenspektrum erschließen. „Robotik ist keine Rocket Science mehr“, sagt Nagler. Längst seien Roboter nicht nur in Großbetrieben, sondern auch in Kleinunternehmen im Einsatz. „Wir haben sogar Ein-Mann-Betriebe, die Roboter einsetzen.“ Neue Branchen kämen hinzu: „KUKA-Roboter finden sich inzwischen in vielen Kliniken in Österreich und helfen beim Röntgen von Patienten.“ Auch im Baubereich sei Robotik stark im Kommen, und dank KI könnten Roboter künftig sogar Supermarktregale einräumen. „Roboter sind cool – das versuchen wir auch unseren potenziellen neuen Mitarbeitern zu vermitteln.“
Durchaus mit Erfolg: Bei KUKA ist der Facharbeitermangel derzeit kein Thema – im Gegenteil. „Wir haben jetzt eine Generation, die den Maschinenbau der Vergangenheit intelligent macht. In Verbindung mit KI werden völlig neue Themen entstehen“, zeigt sich Nagler in diesem Punkt optimistisch. Auch Beckhoff hat keine Nachwuchssorgen. „Wir haben derzeit zu viele Bewerbungen“, sagt Pehlivan. Ein Grund dafür ist wohl auch die Arbeitskultur: Das Unternehmen hat bereits vor zweieinhalb Jahren die Viertagewoche eingeführt – „eine Punktlandung“, wie Pehlivan meint.
Forschung, Ausbildung und KI als Zukunftstreiber
Beide Manager betonen die Bedeutung von Forschung und Ausbildung. Pehlivan verweist auf enge Kooperationen mit der TU Wien und der FH Wiener Neustadt: „Wir profitieren enorm vom Robotik-Know-how im Wiener Becken. Das ist auch für Weidinger ein großes Thema. Er glaubt aber, dass auf diesem Gebiet noch mehr passieren muss. „Wir müssen mehr in Forschung und Entwicklung investieren – in Kooperationen mit Universitäten und Fachhochschulen. Wir merken ja, dass wir bei IT-Themen nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa den Anschluss verlieren.“
Künstliche Intelligenz ist bei allen drei Unternehmen ein zentrales Thema. Pehlivan sieht sie als Beginn einer neuen industriellen Revolution: „Wir sind heute dort, wo Volta war, als er die ersten Muskelzuckungen gesehen hat.“ KI werde zum „Assistenten mit Zugriff auf das Wissen der Menschheit“ und künftig alle Bereiche der Automation verändern. Beckhoff arbeitet bereits mit KI-basierten Systemen in der Steuerungstechnik und Bildverarbeitung. „Das klassische Programmieren verschwindet zunehmend – unser KI-Agent schlägt Programme vor, optimiert sie und lernt mit. Und das ist so einfach nutzbar, dass kein KI-Spezialist nötig ist“, erklärt Pehlivan.
Auch bei Weidmüller setzt man bereits auf KI: „Künstliche Intelligenz ist für uns kein abstraktes Zukunftsthema, sondern ein konkreter Hebel zur Effizienzsteigerung“, sagt Weidlinger. „Mit unserem Automated Machine Learning Tool ermöglichen wir es Maschinenbauern, ohne Expertenwissen datenbasierte Modelle zu erstellen - etwa zur Fehlererkennung oder vorausschauenden Wartung. So schaffen wir echten Mehrwert für unsere Kunden und stärken den Standort durch Innovation.“
„Für unsere Mitarbeiter - etwa im ‚Vertrieb - setzen wir auf einen schrittweisen Einstieg in das Thema KI. Im Mittelpunkt stehen konkrete Anwendungen, die bestehende Prozesse verbessern und unsere Mitarbeiter befähigen, neue Technologien sinnvoll zu nutzen.“
Auch bei KUKA spielt KI eine zentrale Rolle, vor allem auch um die Bedienung der Roboter zu vereinfachen. „Die Programmierung wird einfacher und das hilft auch komplexe Probleme zu lösen. Die KI kann zudem Bewegungsabläufe optimieren und den Verschleiß minimieren“, erklärt Nagler.
Verhaltener Optimismus
Trotz aller Schwierigkeiten bleibt ein Funken Optimismus. „Ich denke, im kommenden Jahr wird sich an der Wirtschaftslage nichts Grundlegendes ändern“, meint Pehlivan. „Wenn wir aber eine Art Weihnachtswunder erleben und die beiden Kriege aufhören, könnten wir im nächsten Jahr auch ein Wachstum von 30 Prozent sehen.“ Weidlinger betrachtet die Zukunft pragmatisch: „Eine Krise bietet auch eine Chance. Man muss seinen Spot finden, wo man Umsätze erzielt. Ich bin guter Dinge, dass wir das schaffen werden.“ Was ihm jedoch fehle, sei die Aufbruchsstimmung: „Es gibt keine Dynamik, kein ‚Jetzt geht’s los‘-Gefühl. Wir brauchen weniger Bürokratie, niedrigere Lohnnebenkosten, mehr Forschung – und ein politisches Signal, dass Industrie Zukunft hat.“