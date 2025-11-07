Automatisierung Digitalisierung Robotik : Wo steht Österreichs Industrieautomatisierung 2026?

07.11.2025
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Wo steht Österreichs Industrieautomatisierung im kommenden Jahr? Das INDUSTRIEMAGAZIN sprach mit den Österreich-Managern von Beckhoff, Kuka und Weidmüller über flexible Robotik, KI-Anwendungen und softwarezentrierte Steuerungen. Welche Effizienzpotenziale entstehen daraus für Produktion und Service?
Die Stimmung in der österreichischen Industrie bleibt gedrückt. Zwischen geopolitischen Spannungen, hohen Kosten und zögerlichen Investitionen kämpft der Maschinen- und Anlagenbau mit einem konjunkturell schwierigen Umfeld. Gleichzeitig treiben neue Technologien wie Künstliche Intelligenz die Branche voran. 

Erstveröffentlichung
07.11.2025
Letzte Aktualisierung
07.11.2025
Wolfgang Korne