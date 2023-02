Mit steigendem Digitalisierungsgrad ergeben sich für Industrieunternehmen vielfältige Anwendungsszenarien und Effizienzsteigerungspotenziale durch die Nutzung von Daten. Immer mehr Daten aus Produktionsanlagen und -prozessen lassen sich erfassen, visualisieren und verknüpfen. Mit Industrial IoT-Technologien entstehen durchgängige Kommunikationswege vom Sensor bis in die Cloud. In diese digitale Transformation einzusteigen, ist keine Frage des „ob“, sondern des „wie“ – am einfachsten Schritt für Schritt! Aber wie schafft es der Anwender, über alle Ebenen eine einheitliche Basis von der Datenerfassung, der Datenvorverarbeitung, der Datenkommunikation und der Datenanalyse sowohl in Hardware als auch Software zu realisieren? Noch sind verschiedene, voneinander losgelöste Systeme, Softwaretools und Clouddienste im Einsatz, die mühsam miteinander verknüpft werden müssen.