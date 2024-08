Der Energiekonzern Verbund, der an der Börse notiert ist, hat das burgenländische Photovoltaik-Unternehmen Solavolta vollständig übernommen. Seit 2015 hielt Verbund bereits eine 50-prozentige Beteiligung, doch nun wird Solavolta komplett in den PV-Bereich des Konzerns integriert. Laut einer Mitteilung ist die Transaktion bereits abgeschlossen. Der Name Solavolta bleibt weiterhin bestehen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen bewahrt. Das in St. Margarethen (Bgld.) ansässige Unternehmen werde vollständig in den PV-Geschäftsbereich von Verbund eingegliedert, wie der Konzern am Dienstagmorgen mitteilt.

>>> Dramatischer Gewinnrückgang bei Verbund im ersten Halbjahr 2024

Ende Juli hatte Verbund bereits zwei Photovoltaik-Projekte in Italien vom türkischen Investor für erneuerbare Energien, Kinesis Enerji, erworben. Die Anlagen, die zusammen eine geplante Leistung von 110 Megawatt Peak erreichen sollen, nutzen ein gemeinsames Umspannwerk in der Nähe wichtiger Abnehmer im Großraum Rom. Der Kaufpreis bleibt vertraulich, wie der Verbund mitteilte. Beide Projekte befinden sich bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium.



Der teilstaatliche Verbund-Konzern produziert den Großteil seines Stroms mit Wasserkraft. Bis 2030 plant das Unternehmen, ein Viertel seiner Energie aus Wind- und Sonnenkraft zu gewinnen.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!