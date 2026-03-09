Ein Bauteil so klein wie ein Sandkorn – und doch kann es ganze Autofabriken stoppen. Ein Standardchip im Wert von gerade einmal einem Cent bringt derzeit Teile der globalen Autoindustrie ins Wanken. Auslöser ist eine eskalierende Machtprobe rund um den Halbleiterhersteller Nexperia – und ein geopolitischer Konflikt zwischen Europa und China.

>>> Nexperia-Vorfall: Alarmstufe Rot bei VW, BMW und Mercedes

Nexperia – der Name klingt wie ein Start-up für smarte Steckdosen. Tatsächlich ist es einer der wichtigsten Hersteller von Standard-Halbleitern der Welt. Seine Bauteile stecken überall: in Airbags, LED-Leuchten, Fensterhebern, Motorsteuerungen. Kurz: in allem, was im Auto blinkt, piept oder sich bewegt. Gegründet wurde Nexperia aus dem niederländischen Philips-Konzern. 2018 folgt der Einschnitt: Verkauf an den chinesischen Elektronikkonzern Wingtech Technology. Kaufpreis: rund 3,6 Milliarden Dollar.

Der Fall zeigt ein strukturelles Problem der europäischen Industrie: Selbst einfache Standardchips gelten inzwischen als kritische Infrastruktur. Ohne sie stehen ganze Produktionslinien still – vom Airbag bis zur Motorsteuerung.

