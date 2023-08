Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer hat seinen Verlust im ersten Halbjahr etwas verringert. Nach 11,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum blieb unter dem Strich ein Minus von 11,6 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis (EBIT) drehte hingegen von minus 23,2 Millionen auf plus 0,7 Millionen Euro. "Sind wir zufrieden? Ja. Sind wir am Ziel? Nein", sagte Finanzvorstand Markus Richter am Freitag bei einer Pressekonferenz. Mit Einsparungen habe der Konzern die jüngste Cyber-Attacke kompensiert.

Auch das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) war mit 15,1 Millionen Euro positiv, nach einem Verlust von 8,8 Millionen Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.