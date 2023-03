Toshiba Tec Germany Imaging Systems gibt eine personelle Veränderung in der Geschäftsführung bekannt: Toshiba Tec-Geschäftsführer

Michael Becker (63) geht mit 31. März 2023 planmäßig in den vorzeitigen Ruhestand. Er war 38 Jahre lang in der Branche, davon 27 Jahre bei Toshiba.



Toshiyuki Tokuno wird das Elektronikunternehmen künftig als alleiniger Geschäftsführer leiten. Er ist seit Oktober 2022 CEO in Neuss.



Harald Bönig wird ab dem 1. April 2023 als neuer Vice President von Toshiba in Neuss nicht nur für das Geschäft in Deutschland und Österreich, sondern auch für die Gesellschaften in Belgien und der Schweiz zuständig sein. Bisher war er – seit Juli 2010 – als General Manager für Deutschland/Österreich verantwortlich.

Das internationale Distributionsgeschäft verantwortet weiterhin

Kathrin Maske, General Manager International Distribution Division.

"Unsere eigene Entwicklungsabteilung ITAMS würde es nicht geben, wenn er nicht bereits vor einigen Jahren die Zeichen der Zeit erkannt und sich vehement dafür eingesetzt hätte", sagt Harald Bönig über Michael Becker. "Wir beide arbeiten zusammen, seit ich im Jahr 1988 bei Toshiba angefangen habe, das sind nun 35 Jahre. Er hat während der gesamten Zeit immer das Wohl des Unternehmens, gleichzeitig aber auch das der Mitarbeiter im Blick gehabt."

