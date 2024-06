Die Grünen fühlten sich in ihrer Kritik am Projekt bestätigt und sahen ohne das Ötztaler Wasser „ganz neue Möglichkeiten statt des Speichers Platzertal“. „Für den bestehenden Gepatschspeicher ist die Ergänzung mit einer kleineren Anlage als Pumpspeicher sinnvoll. Dann kann diese Anlage aber völlig neu dimensioniert werden und damit auch ein neuer Standort abseits des Platzertals gesucht werden“, sagte Klubobmann Gebi Mair in einer Aussendung. Er sprach von einer „Zerstörung des Hochmoors im Platzertal“, von der nun „abgerückt“ werden müsse.

Die Pläne für das Mega-Pumpspeicherkraftwerk wurden erstmals 2009 eingereicht, und die UVP erfolgte 2012. Zuletzt erhielt die Tiwag einen Verbesserungsauftrag. Ursprünglich plante der Energieversorger, bis zu 80 Prozent des Wassers aus der Venter und Gurgler Ache im 34 Kilometer entfernten Ötztal abzuleiten, einem der niederschlagsärmsten Täler Tirols. Zusätzlich sollten im Platzertal neun Fußballfelder an Moorflächen geflutet werden. Der geplante Staudamm wäre mit 120 Metern fast so hoch wie der Stephansdom in Wien und sieben Mal so hoch wie das Goldene Dachl – Vergleiche, die Naturschutzorganisationen regelmäßig zur Abschreckung heranziehen.



Die Tiroler Landesregierung aus ÖVP und SPÖ hat sich weiterhin zum Kraftwerksausbau im Kaunertal bekannt. Die Tiwag betonte stets, dass am Kraftwerksprojekt Kaunertal kein Weg vorbeiführe, um die für 2050 angestrebte Energieautonomie in Tirol zu erreichen.