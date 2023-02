Erfreuliche Nachrichten aus der INDUSTRIEMAGAZIN-Redaktion: Der Zeitschriftenpreis 2022 in der Kategorie Corporate Publishing geht 2022 an das Magazin StromLinie von Oesterreichs Energie. Das Magazin der Interessenvertretung der österreichischen Elektrizitätswirtschaft erscheint viermal pro Jahr - und wird in großen Teilen von Redakteuren des INDUSTRIEMAGAZIN erstellt.

Das Fachmagazin StromLinie behandelt für die Branche relevante Themen aus dem In- und – speziell europäischen – Ausland. Das Magazin, das seit dem Relaunch den Untertitel „Magazin zur Energiewende“ trägt, richtet sich an Branchenvertreter und Stakeholder ebenso wie an die interessierte Öffentlichkeit. Als News-Plattform informiert die StromLinie die Energiewirtschaft und alle damit verbundenen Branchen über aktuelle und relevante Entwicklungen aus dem Energiebereich.



Die Corporate-Publishing-Unit der WEKA Industrie Medien GmbH, B2Impact, ist seit dem Relaunch des Magazins im Jahr 2020 als Volldienstleister und für Konzept, Gestaltung, Design und Umsetzung der Inhalte der StromLinie verantwortlich. Redaktionell arbeiten Teams des INDUSTRIEMAGAZIN an der Erstellung mit.



„Die E-Wirtschaft steht derzeit vor vielfältigen und komplexen Aufgaben. Diese Herausforderungen werden wir nur bewältigen, wenn es uns als Branche gelingt, zusammen mit unseren Stakeholdern ein gemeinsames Bild zu entwickeln. Es freut mich sehr, dass der Beitrag, den wir mit der StromLinie zu diesem Diskurs leisten, nun fachliche Ankerkennung gefunden hat“, erklärte Barbara Schmidt, Generalsekretärin von Oesterreichs Energie.

Christian Zwittnig, Leiter Kommunikation bei Oesterreichs Energie, bedankt sich für die konsequente Arbeit an der Publikation: „Um mit einem Magazin in dynamischen Zeiten relevant zu bleiben, braucht es ein ausgeprägtes Gespür für die wesentlichen Fragen und kontinuierliche Weiterentwicklungen. Ein großes ‚Danke‘ an das gesamte StromLinie-Team für die immer wieder hervorragenden redaktionellen und konzeptionellen Leistungen.“



Beatrice Schmidt, Geschäftsführerin der WEKA Industrie Medien GmbH, sagt zum Gewinn: „Corporate Publishing ist für uns die absolute Königsdisziplin, denn anspruchsvolle Auftraggeber sowie Leser mit viel Fachexpertise fordern von uns Exzellenz in der redaktionellen Umsetzung, Gestaltung und Produktion. Dafür den Österreichischen Zeitschriftenpreis zu erhalten, ist eine wunderbare Annerkennung für das ganze Team!“



Über B2Impact



Vom Corporate-Publishing-Produkt über Social-Media-Kampagnen bis hin zu multimedialen Marketing-Strategien – die Agentur B2IMPACT aus dem Haus WEKA Industrie Medien katapultiert als Innovationstreiber der B2B-Landschaft die Marketingvorhaben ihrer Kunden ganz nach vorne – mit viel Herzblut und einer großen Portion Kreativität.



Über den Zeitschriftenpreis 2022



Seit 1983 wird der Zeitschriftenpreis vom Österreichischen Zeitschriften- und Fachmedienverband (ÖZV) für hervorragende journalistische Arbeiten vergeben. Die Verleihung fand heuer im Rahmen der 29. Österreichischen Medientage statt.