Die KBO Ostermann GmbH mit Hauptsitz in Hart bei Graz und einem Produktionsstandort in Traun hat Insolvenz angemeldet. Als zentrale Ursachen gelten ein Umsatzrückgang von etwa 20 Prozent, stark gestiegene Energiekosten und erhebliche Lohnerhöhungen durch den Kollektivvertrag. Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) berichtet von Verbindlichkeiten in Höhe von rund 2,974 Millionen Euro, denen Aktiva von etwa 860.000 Euro gegenüberstehen. Zusätzlich wurde über einen wichtigen Geschäftspartner der KBO Ostermann GmbH ebenfalls ein Insolvenzverfahren eröffnet. Von der Insolvenz sind 42 Mitarbeiter sowie etwa 100 Gläubiger betroffen. Das Unternehmen ist auf Pulverbeschichtungen metallischer Oberflächen spezialisiert.

