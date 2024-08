In naher Zukunft plant NXAI die Veröffentlichung eines wissenschaftlichen Papers zu dem Forschungsbereich der Partikelsimulation. Dieses Paper wird nochmals die Vorreiterschaft von NXAI in der KI-Forschung demonstrieren und aufzeigen, wie Partikelsimulationen in der Industrie, etwa in der Pulverindustrie oder der Lebensmittelindustrie, effizienter gestaltet werden können. Darüber hinaus wird NXAI das angekündigte 7B-Modell basierend auf der xLSTM-Technologie einführen, das die Leistungsfähigkeit und Effizienz von KI-Anwendungen erheblich steigern wird. Dieses Modell wird besonders durch seine hohe Skalierbarkeit und die Integration fortschrittlicher Gedächtniskonzepte hervorstechen, was eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Industriezweigen ermöglicht.



Zusätzlich entwickelt NXAI ein Simulation-Foundation-Modell, das die Grundlage für weitere Forschungsarbeiten im Bereich der numerischen Simulationen legen wird. Parallel dazu arbeiten Brandstetter und sein Team an der Veröffentlichung eines Papers zur Inferenz-Effizienz, das den technologischen Vorsprung von NXAI in diesem Bereich validieren soll.

>>> AI-Forscher Johannes Brandstetter: “Skalier es”

Um die langfristigen Ziele zu erreichen, baut NXAI aktuell ein leistungsstarkes Kernteam mit weiteren Spitzenforschern aus den Bereichen Deep Learning, numerische Simulationen und Ingenieurwesen auf.