Die Position war im Frühjahr ausgeschrieben worden. Die promovierte Physikerin konnte sich in den Hearings für die Geschäftsführungsposition gegen zahlreiche andere Bewerberinnen und Bewerber durchsetzen, so die SAL. Die 44-Jährige besitze langjährige Erfahrung im Forschungs- und Entwicklungsmanagement sowie im Aufbau, Wachstum und der Leitung großer Teams in der industrieorientierten angewandten Wissenschaft.

Nach ihrer Promotion an der Universität Wien über Computersimulationen zu "chaotischen Eigenschaften von Flüssigkeiten" wechselte Hirschl in die Industrie. Mehrere Jahre forschte sie für das Weltraumunternehmen Beyond Gravity bevor sie 2010 als Projektmanagerin im Bereich erneuerbare Energien zur CTR Carinthian Tech Research AG wechselte und dort 2014 zur Bereichsleiterin für Smart Systems avancierte. Mit der Gründung der SAL 2019 wurde Hirschl Leiterin der Forschungsabteilung Sensor Systems.