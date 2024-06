Die siebte Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag in der Chemieindustrie begann am frühen Montagnachmittag. Eine Einigung zwischen Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertretern rückt näher. In der letzten Woche führten stockende Verhandlungen zu ein- bis zweistündigen Warnstreiks in etwa 50 Betrieben der Chemie- und Pharmaindustrie, darunter Boehringer Ingelheim, Borealis, Lenzing, Novartis, Sandoz, Semperit und Takeda.

"Ich glaube, dass wir heute in der siebenten Runde auch wirklich zu einem Abschluss kommen", sagte Arbeitgeberverhandler Berthold Stöger vom WKÖ-Fachverband der Chemischen Industrie am Montag im Ö1-"Morgenjournal". "Grundsätzlich sollte eine Einigung möglich sein", bestätigte Arbeitnehmerverhandler Alfred Artmäuer von der Gewerkschaft PRO-GE im ORF-Radio. Beide Seiten betonten, dass es noch um Details gehe.

