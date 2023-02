Die Ergo Versicherung hat ihren Vorstand erweitert. Sabine Stöger übernahm mit 1. Dezember 2022 die Finanzagenden und ist nun Chief Financial Officer (CFO). Sie ist damit verantwortlich für die Bereiche Kapitalanlagen und Immobilien, Rechnungswesen und Controlling und Steuern. "Mit Sabine Stöger gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin im Finanzbereich", sagte der Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Muth laut einer Aussendung am Mittwoch. Im Zuge ihres bisherigen beruflichen Werdegangs hat Sabine Stöger Führungserfahrung in verschiedenen Bereichen der BAWAG P.S.K. gesammelt. Zuletzt war sie dort als Bereichsleiterin Controlling u.a. für Budgetierung & Planung, Business Analyse, Kostenmanagement und Management Reporting verantwortlich.