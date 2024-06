Im Insolvenzverfahren der Rupert Fertinger GmbH mit Sitz in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) wurde am Donnerstag am Landesgericht Korneuburg der Sanierungsplan angenommen. Die Gläubiger des Autozulieferers erhalten laut Angaben des KSV1870 eine Quote von 20 Prozent innerhalb von zwei Jahren in drei Raten.

>>> Insolvente Rupert Fertinger GmbH: Unternehmen kann fortgeführt werden

Die Gläubiger können mit einer ersten Barquote von sechs Prozent rechnen. Weitere Raten von je sieben Prozent sollen innerhalb von zwölf und 24 Monaten nach Annahme folgen. Insgesamt haben 273 Gläubiger Forderungen in Höhe von 13,8 Millionen Euro angemeldet, wie der KSV hervorhob. Anerkannt wurden 7,5 Millionen Euro.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!