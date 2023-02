Der Landmaschinenhersteller Pöttinger mit Hauptsitz in Grieskirchen in Oberösterreich hat im per 31. Juli abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021/2022 einen Rekord beim Umsatz erzielt. Er wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25 Prozent von 405 Mio. Euro auf 506 Mio. Euro. Das teilte das Unternehmen in einer Presseaussendung am Montag mit. "Unsere Erwartungen wurden doch deutlich übertroffen", meinte der Sprecher der Geschäftsführung, Gregor Dietachmayr.

Das Familienunternehmen erzeugt Maschinen für Ackerbau und Grünlandgeräte. Mit 67 Prozent haben bei den Maschinenumsätzen die Grünlandgeräte sehr gut abgeschnitten. Im Bereich der Ladewagen - hier ist Pöttinger seit Jahren Weltmarktführer - war ein Umsatz-Zuwachs von 13 Prozent zu verzeichnen. Für das neue Modell Jumbo erhielt das Unternehmen zudem die Auszeichnung Farm Maschine 2022.



Der Anteil der Ackerbaugeräte am Maschinenumsatz lag bei 33 Prozent. Dieser Anteil setzt sich zusammen aus den Verkäufen der Maschinen für Bodenbearbeitung, Sätechnik und dem neuen Segment der Kulturpflegetechnik der neu eingeführten Produkte Flexcare und Rotocare.



Auch im Geschäftsbereich „Original-Ersatzteile“ konnte eine Steigerung von rund 12 Prozent eingefahren werden. Sie ist laut Firma Pöttinger “vor allem auf die Leistungsfähigkeit des Ersatzteil-Logistikcenters, des Services und der langfristigen Verfügbarkeit von Ersatz- und Verschleißteile zurückzuführen”.

Im Heimatmarkt ist der Anteil am Gesamtumsatz leicht rückläufig, mit 9 Prozent (2020/21: 12 Prozent) zähle er aber nach wie vor zu den stärksten Absatzgebieten, hieß es weiter in der Aussendung. Der Exportquote beträgt demnach 91 Prozent, dabei sind Deutschland und Frankreich mit knapp 18 beziehungsweise rund 15 Prozent Anteil die größten Einzelmärkte. Positive Entwicklungen gab es auch bei den Umsätzen in Übersee. USA mit einem Plus von 75 Prozent und Australien mit plus 34 Prozent waren die Spitzenreiter.



Insgesamt waren im abgelaufenen Geschäftsjahr 2.017 Mitarbeiter bei Pöttinger in den 17 weltweiten Vertriebsstandorten und den fünf Produktionswerke in Europa beschäftigt.