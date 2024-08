Die strukturelle Optimierung der Kosten und Profitabilität steht für große Industrieunternehmen in diesem Jahr ganz oben auf der Managementagenda. Für zwei Drittel der Vorstände, haben die beiden Themen größte Bedeutung. 66 Prozent der im Zuge der diesjährigen „CxO Priorities“ Studie der Managementberatung Horváth befragten Manager, bezeichnen die Verbesserung von Kosten- und Erlösstrukturen als "sehr wichtig“. 2023 lag dieses Thema noch an dritter Stelle. Im Zuge dessen setzt sich die Deglobalisierung der Unternehmen fort: aus Exportweltmeistern werden transnationale Organisationen. Investiert wird vor allem in die Wertschöpfungshubs Nordamerika, Asien (insbesondere China, Indien) und auch in Osteuropa.

Mit Ausnahme des Automotive-Sektors gehen die CxOs in allen Industriezweigen für das Gesamtjahr 2024 von konstanten oder leicht steigenden Umsätzen aus. Mit Blick auf 2025 sind die Aussichten positiv - keine Branche geht dann mehr von einem Rückgang aus, alle rechnen mit relevanten Umsatzsteigerungen. "Die Unternehmen haben ihre Hausaufgaben gemacht. Der Fokus auf Kostenmanagement - und auch Liquiditätsmanagement ist vor allem angesichts der steigenden Personalkosten, Energiekosten sowie gestiegenen Zinsen in der Priorität gestiegen. Aktuell sehen wir aber, dass Vorstände und Geschäftsführer:innen zunehmend wieder zu Wachstum umschwenken. Die Unternehmen bedienen die Märkte zunehmend direkt aus den Regionen mit eigenen Standorten heraus und denken damit stärker regional als global“, sagt Christoph Kopp, Associate Partner und Industrieexperte bei der Managementberatung Horváth.

>>> Wird die Re-industriealisierung zur De-industriealisierung?

"Für den Standort Österreich muss man aber sagen: Aufschwung sieht anders aus. Denn das Wachstum findet im Ausland statt, die Wertschöpfung wird dezentraler - sowohl aus Kostengründen, Nähe zum Kunden als auch aufgrund der Regulatorik und potenzieller Handelshemmnisse. Das ist Erfolgsfaktor, aber auch Herausforderung: Die Unternehmen müssen ihre Organisationsstrukturen dahingehend anpassen, dass die Regionen autonomer vom Headquarter agieren können.“