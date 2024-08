Generell leiden in der EU so gut wie alle Industriebetriebe unter gestiegenen Energiekosten, hohen Arbeitskosten und einem zunehmenden Bürokratieaufwand. Gleichzeitig sehen sich die europäischen Hersteller mit einer intensiven Konkurrenz aus Asien, insbesondere China, konfrontiert, wo durch kostengünstigere Produktion erhebliche Marktanteile lukriert werden können.



Aber auch die USA haben in den letzten Jahren deutlich an Dynamik zugelegt. Sie haben dafür auch erhebliche Anstrengungen unternommen, um ihre industrielle Basis wiederzubeleben. Ein zentraler Bestandteil dieser Bemühungen ist der Inflation Reduction Act (IRA) von 2022. Dieser Gesetzesakt zielt darauf ab, die Inflation zu senken, Arbeitsplätze zu schaffen und Investitionen in erneuerbare Energien sowie fortschrittliche Fertigungstechnologien zu fördern. Der IRA bietet umfangreiche Steueranreize für Unternehmen, die in den USA produzieren, und unterstützt insbesondere die Halbleiterindustrie, Elektromobilität und grüne Technologien. Der Act ist das größte Investitionspaket in saubere Energie und Klimaschutz in der Geschichte und hat bereits tatsächlich zur Schaffung tausender neuer Arbeitsplätze im industriellen Sektor geführt. 370 Mrd. US-Dollar fließen innerhalb von 10 Jahren in dieses Programm.



So erleben die USA derzeit beispielsweise einen signifikanten Anstieg der Investitionen in High-Tech-Anlagen wie Halbleiter- und Batteriezellfabriken. Getrieben wird dieser Boom auch durch den U.S. Chips and Science Act. Allein der Chips Act garantiert Bundeszuschüsse von rund 53 Mrd. US-Dollar für die Halbleiterfertigung, Forschung und Entwicklung sowie die Förderung von Beschäftigung. Laut Prognosen des Forschungsunternehmens Arizton wird der US-amerikanische Markt für Rechenzentren bis 2028 Investitionen von 110 Mrd. US-Dollar verzeichnen.