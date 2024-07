Estra Europe erzielt laut Aussendung einen Jahresumsatz von etwa 160 Millionen Euro und beschäftigt insgesamt rund 1.150 Mitarbeiter an seinem Engineering-Standort in Hautcharage, Luxemburg, und in der Produktionsstätte in Zabrze, Polen. Im Rahmen des Sharedeals übernimmt Innerio die bestehenden Liefervereinbarungen über die Serienproduktionen. Die Standorte in Luxemburg und Polen bleiben erhalten. Mittelfristig soll Estra Europe in die Innerio-Markenfamilie integriert werden.

Die Innerio Group wurde von österreichischen Industriellen unter der Leitung von Mehrheitseigentümer und CEO Andreas Zwerger gegründet, um den Bedarf an modernen, integrierten Lösungen im Bereich des automotiven Temperaturmanagements zu decken, insbesondere für Antriebsstränge und Klimaanlagen. Jährlich verarbeiten 500 Mitarbeiter

10.000 Tonnen Aluminium für globale Kunden und erzielen dabei einen Umsatz von 100 Millionen Euro. Die Gruppe umfasst die vier Unternehmen Innerio Heat Exchanger, Fertinger Tubes, Rupert Fertinger und Fertinger Automotive Polska, die an fünf Standorten und Ausbildungsstätten in Österreich, Deutschland und Polen tätig sind.