Im Rahmen des Kartellverfahrens in der Abfallwirtschaft wurde dem Entsorgungsunternehmen Saubermacher von der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) der Kronzeugenstatus gewährt. Dies geschah, weil das Unternehmen nach den durchgeführten Hausdurchsuchungen im Zuge des Kronzeugenprogramms eng mit der Behörde zusammenarbeitete, um den Sachverhalt vollständig aufzuklären. In einer am Montagmorgen veröffentlichten Erklärung teilte die BWB mit, dass aufgrund dieser Kooperation eine reduzierte Geldbuße von 7,085 Millionen Euro beantragt wurde, die von Saubermacher akzeptiert wurde.

In einer parallelen Aussendung betonte Saubermacher, es habe durch "umfassende Kooperation wesentlich zur Aufklärung beigetragen". Der BWB zufolge war die Saubermacher Dienstleistungs AG zwischen Juli 2002 und März 2021 an wettbewerbswidrigen Absprachen über Preise, Marktaufteilungen und dem Austausch sensibler Informationen beteiligt. BWB-Generaldirektorin Natalie Harsdorf erklärte: "Nach dem Feststellungsantrag gegen den ersten Kronzeugen im Februar dieses Jahres, ist dies nun der erste Geldbußenantrag gegen ein Unternehmen in diesem Verfahrenskomplex. Das BWB Team arbeitet die sichergestellten Beweise sukzessiv auf, um die weiteren Verfahren zügig an das Kartellgericht zu bringen." Bereits zu Jahresbeginn hatte Harsdorf angekündigt, dass noch in diesem Jahr weitere Bußgeldanträge folgen würden.

