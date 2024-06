Der Technologiekonzern Microsoft errichtet in der Nähe von Wien drei Rechenzentren. Das bereits im Jahr 2020 angekündigte Projekt werde "in den nächsten ein bis eineinhalb Jahren" starten, erklärte Hermann Erlach, Chef von Microsoft Österreich, am Dienstag gegenüber Journalisten. "Es hat bisserl länger gedauert als wir ursprünglich gedacht haben", gestand er. Ursprünglich war die Eröffnung für 2024 mit einem Investitionsvolumen von rund einer Milliarde Euro geplant.

>>> Machine Vision - die bunten Pläne der Industrie

Einen konkreten Zeitplan zur Fertigstellung gibt es von Microsoft noch nicht. Die Bauzeiten hängen auch von der Verfügbarkeit der Hardware ab, und laut Erlach ist "so etwas in Österreich zu bauen ist nicht gerade der einfachste Prozess". Er fügte hinzu: "Aber es ist schön, dass das Projekt in Österreich gelandet ist." Das erste Rechenzentrum ist bereits im Rohbau abgeschlossen und wartet nur noch auf die Installation der Computer-Hardware.

Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in Ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!