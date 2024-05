Ohne Rechenzentren keine Digitalisierung – daran ist nicht zu rütteln. Mit der fortschreitenden Digitalisierung, der steigenden Bedeutung von künstlicher Intelligenz, IoT-betriebenen Geräten, Big Data sowie Cloud Computing müssen immer mehr und größere Daten gespeichert, berechnet, verarbeitet und geschickt werden.

Dazu kommt, dass zunehmend auch die Software vermehrt in der Cloud läuft – mit dem Effekt, dass nicht nur immer mehr, sondern auch immer größere Rechenzentren benötigt werden. Kein Wunder also, dass diese Assetklasse bei Investoren weiter an Bedeutung zugelegt hat.

„Infrastruktur-Fonds, institutionelle Investoren, Private Equity und Staatsfonds zeigen sich weiterhin interessiert, in diese Assetklasse einzusteigen“, weiß Laura Holzheimer, Head of Research bei CBRE Österreich. Heiß begehrt sind dabei Standorte in den Kernmärkten Frankfurt, London, Amsterdam, Paris und Dublin.

„Der Grund ist, dass dort die Knotenpunkte der Unterseekabel zwischen den Kontinenten zu finden sind und somit Latenzen und Geschwindigkeit am höchsten sind“, sagt Christian Schiberl, Leiter der technisch‐wirtschaftlichen Bauberatung im Team Engineering beim Beratungs‐, Planungs‐ und Projektmanagementunternehmen Drees & Sommer Österreich. Da diese Märkte jedoch mittlerweile relativ ausgereizt sind, rücken auch sekundäre Märkte wie Mailand, Madrid, Zürich, Oslo, Berlin und Warschau in den Fokus von Investoren und Betreibern. Doch auch Österreich ist zunehmend als Standort interessant: So errichtet beispielsweise Microsoft aktuell im Osten Österreichs eine aus drei Standorten bestehende Cloudregion.

Google kündigte an, im oberösterreichischen Kronstorf eine Google Cloud Region Google-Cloud-Region schaffen zu wollen, die finnische „Hyperco“ wiederum will auf einer rund 70.000 Quadratmeter großen Fläche in Bruck an der Leitha ein Datenzentrum errichten.