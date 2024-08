Die verkaufte Sparte E-Mobility sei dabei als "discontinued operation" ausgewiesen und in den meisten Vergleichszahlen nicht enthalten, so der Luftfahrtzulieferer. Der Nettoumsatz sei um 17 Prozent auf 719,5 Mio. Euro gestiegen, das bereinigte EBITDA um 47 Prozent auf 79,3 Mio. Euro.



Der Bereich Aerostructures habe beim Nettoumsatz gegenüber dem Vorjahr um 23 Prozent (EBITDA plus 68 Prozent) und Energy um 11 Prozent (EBITDA plus 35 Prozent) zugelegt. Die Guidance für 2024 wurde bestätigt: Nach der Veräußerung des Segments E-Mobility erwartet Montana Aerospace für 2024 einen Nettoumsatz von mehr als 1,5 Mrd. Euro (gegenüber 1,7 Mrd. Euro inkl. E-Mobility) mit einem bereinigten EBITDA von über 165 Mio. Euro (gegenüber 180 Mio. Euro inkl. E-Mobility), so das Unternehmen in einer Aussendung.

Das Finanzergebnis verbesserte sich von minus 26,6 Mio. Euro am Ende des ersten Halbjahres 2023 auf minus 17,6 Mio. Euro Ende des ersten Halbjahres 2024, "was durch Netto-Wechselkursgewinne im Vergleich zu Netto-Wechselkursverlusten im ersten Halbjahr 2023 positiv beeinflusst wurde", betont der Konzern.