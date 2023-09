Der Schweizer Maschinenbaukonzern Bystronic ordnet die Führung seiner Tochtergesellschaft in Österreich neu und hat den gebürtigen Oberösterreicher Markus Kaiser mit Wirkung zum 1. Juni 2023 zum neuen Geschäftsführer der Bystronic Austria GmbH bestellt. In dieser Funktion wird er für das Geschäft in Österreich und in Südosteuropa verantwortlich sein. Markus Kaiser verfügt über 20 Jahre Erfahrung in internationalen Vertriebs- und Managementpositionen. Stationen seiner Laufbahn waren Asien, USA und Russland.

Neben dem erfolgreichen Aufbau nachhaltiger Vertriebsorganisationen und der Umsetzung strategischer Veränderungsprozesse leitete er lokale Tochtergesellschaften und Geschäftsregionen mit Ergebnisverantwortung. Vor seinem Eintritt in die Bystronic Gruppe leitete Kaiser bei der Trotec Laser GmbH den Vertrieb Asien sowie das Global Key Account Management. Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Johannes Kepler Universität startete Kaiser seine Karriere bei IBM, er ist Absolvent der HTL Braunau.