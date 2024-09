Christian Knill äußerte sich auch zu den langjährigen Problemen der Branche. Seit 2009 habe es kein Wachstum mehr gegeben, stattdessen sei es zu einem Schrumpfungsprozess gekommen. „Wir befinden uns mittendrin in einer Rezession“, erklärte der steirische Industrielle bei einer Pressekonferenz. Der Auftragseinbruch, gekoppelt mit steigenden Lohnstückkosten und hohen Energiepreisen, belaste die Gewinnmargen erheblich. „Hier zahlt die Industrie die Zeche für die im EU-Vergleich überdurchschnittlich hohe Inflation“, sagte Knill. In Österreich werde die Inflation traditionell in den Kollektivvertragsverhandlungen ausgeglichen, was die Situation zusätzlich verschärfe.

>>> HAI kündigt Stellenabbau an: 250 Arbeitsplätze werden 2024 gestrichen

Laut dem FMTI seien die Löhne in Österreich mehr als doppelt so stark gestiegen wie im EU-Durchschnitt und dreimal so stark wie in Deutschland. Während die Löhne in Österreich um etwa 8,9 Prozent zunahmen, betrugen die Steigerungen in Deutschland 2,9 Prozent und im Euroraum rund 3,5 Prozent. Dadurch lägen die Arbeitskosten in Österreich 22 Prozent über dem Eurozonen-Durchschnitt. Allein im letzten Jahr stieg der Personalaufwand um 7,6 Prozent auf 10,5 Milliarden Euro.

In einer Stellungnahme kritisierten Reinhold Binder, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft PRO-GE, und Karl Dürtscher, Bundesgeschäftsführer der Gewerkschaft GPA, die Untätigkeit der Regierung: „Gerne hätten wir in den vergangenen Jahren einen Appell an die Bundesregierung vonseiten des FMTI gehört, in die Preise einzugreifen und somit die Inflation zu dämpfen. Der ist aber ausgeblieben.“ Sie merkten an: „Hätte die Regierung rechtzeitig gehandelt, wären auch die Lohn- und Gehaltsabschlüsse moderater ausgefallen.“