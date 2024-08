"Die Entwicklung des noch jungen IoT-Marktes schreitet in großen Schritten weiter voran", sagte CEO Hannes Niederhauser, der die Jahresziele des Unternehmens bestätigte. Für das Geschäftsjahr 2024 erwartet Kontron ein EBITDA von 190 Millionen Euro und einen bereinigten Konzerngewinn von rund 100 Millionen Euro.

>>> Technologiekonzern Kontron erhält Großauftrag für E-Ladesäulen

Erst Anfang Juli meldete der Technologiekonzern mit Sitz in Linz einen Groß-Auftrag zur Produktion von Ladesystemen für Elektroautos für einen deutschen Automobilhersteller. Der Auftrag umfasst die Entwicklung und Bereitstellung sogenannter "Wallboxen" für die Märkte in Europa und China, wie das Unternehmen bekanntgab. Der Vertragswert beläuft sich auf 120 Millionen Euro. Die Fertigung ist für das dritte Quartal geplant und soll bis 2028 andauern.



Der Name des Auftraggebers wurde nicht bekannt gegeben. An der Börse sorgten diese Neuigkeiten für positive Reaktionen: Die im SDAX gelistete Aktie von Kontron verzeichnete einen Anstieg von über drei Prozent.



Bei der Entwicklung der Ladesysteme erhält Kontron Unterstützung von ihrer neuen Tochtergesellschaft eSystems. Laut Unternehmensangaben handelt es sich bei diesem Projekt bereits um den zweiten Großauftrag für Ladesysteme dieser Art. Bereits im Mai hatte Kontron einen Auftrag zur Herstellung von Elektroauto-Ladestationen für den Heimgebrauch im Wert von mindestens 200 Millionen Euro gewonnen. Der Vorstandsvorsitzende Hannes Niederhauser betonte, dass diese Großaufträge zeigten, dass der Bereich "Smart Charging" im Kontron-Portfolio ein "zentraler und wertschöpfender Baustein" sei.