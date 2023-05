Ist AI also das Missing link für die klassische Automatisierungstechnik? "Wer AI nicht heute in den Produktbaukasten aufnimmt oder erste Anwendungen identifiziert, dem werden in Hinkunft Grenzen aufgezeigt", glaubt Schwarz. Den Vormarsch von AI sieht er demnach nicht als "harten Bruch bestehender Produktionsphilosophien". Schon eher als schrittweise vollzogenene Stärkung "der Wettberwerbsfähigkeit von Unternehmen".

Den Vormarsch von Google und & Co in die Industriedomänen erachtet er nicht als grundlegend neu - geschweige denn als Drohkulisse. Auch deshalb, weil die Vorverarbeitung von Daten in der Regel lokal erfolgt. Zudem verfügt Keba über - unbezahlbares - Branchenwissen. "Da reicht uns keiner so schnell das Wasser", sagt Schwarz.