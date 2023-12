"In der Industrie sind die Unternehmen am optimistischsten", fanden die Forscher heraus. "Eine Mehrheit der Unternehmen will in diesem und im kommenden Jahr etwas mehr investieren." Für heuer haben die Industriebetriebe ihre Vorhaben allerdings deutlich gekürzt. Der Wert sank von 21,4 Punkten im März auf aktuell 6,8 Punkte im November.



"Vor allem die energieintensiven Branchen wollen weniger investieren", so das Ifo-Institut. Doch brach das Barometer von plus 9,1 Punkten auf minus 9,2 Zähler ein. Am stärksten ist die Korrektur in der Chemiebranche: Dort senkten die Unternehmen ihre Erwartungen seit dem Frühjahr von plus 13,9 Punkten auf minus 15,6 Zähler. Die Automobilhersteller halten dagegen an ihren ursprünglichen Plänen fest und wollen ihre Investitionsausgaben spürbar ausweiten: Hier blieb das Barometer nahezu unverändert bei 34,4 Punkten.



Für 2024 sind die Erwartungen in der Industrie weitgehend stabil. In den energieintensiven Branchen deutet sich dabei eine leichte Aufhellung an. "Insbesondere die Hersteller chemischer Erzeugnisse planen wieder mehr zu investieren", so das Ifo-Institut. Die Autobranche will ihre Ausgaben erneut spürbar ausweiten.