Der Feuerwehrausrüster Rosenbauer, mit Sitz in Leonding (Bezirk Linz-Land), hat eine strategische Partnerschaft mit dem Batteriespezialisten Miba geschlossen, um im Miba-Werk in Bad Leonfelden leistungsstarke Batterien für elektrische Sondereinsatzfahrzeuge zu entwickeln und zu produzieren. Diese Kooperation wurde von Rosenbauer in einer Presseaussendung am Dienstag bekanntgegeben.

Die langfristige Zusammenarbeit schafft nicht nur wichtige Technologiearbeitsplätze in der Region, sondern setzt auch ein deutliches Signal für die Förderung der E-Mobilität in Österreich. Besonders das neue Flughafenlöschfahrzeug PANTHER electric benötigt eine Batterie mit extrem hoher Leistungsdichte und minimalem Zusatzgewicht, um die geforderte Beschleunigung bei Einsatzfahrten zu gewährleisten. Miba Battery Systems ist der erste Anbieter weltweit, der auf fortschrittlichste Zelltechnologie aus der Automobilindustrie setzt, die bereits in Serienfahrzeugen erfolgreich eingesetzt wird.

