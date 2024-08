In China ist das Wachstum der Industrieproduktion unter den Erwartungen geblieben. Das Nationale Statistikbüro teilt mit, im Juli sei die Herstellung um 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Analysten hatten nach einer Reuters-Umfrage mit 5,2 Prozent gerechnet. Im Juni hatte das Wachstum noch 5,3 Prozent betragen. Positiv entwickelten sich nach Angaben der Statistiker die Einzelhandelsumsätze, die im Juli um 2,7 Prozent zulegten. Erwartet wurden 2,6 Prozent. Im Juni waren sie um 2,0 Prozent gewachsen.

"Die Daten zeigen, dass die Wirtschaft einen schwachen Start in die zweite Jahreshälfte hatte", sagte der Experte von ANZ China, Xing Zhaopeng. Zwar strebt die Regierung in Peking dieses Jahr immer noch ein Wirtschaftswachstum von 5 Prozent an. Analysten warnen allerdings, dass China in eine anhaltende wirtschaftliche Flaute geraten könne.