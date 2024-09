Neumeister begann seine Karriere bei DO&CO in den 1990er Jahren. Als Co-Geschäftsführer teilt er sich die Führungsverantwortung mit dem Gründer und Hauptgeschäftsführer Attila Dogudan. In seiner Rolle ist Neumeister maßgeblich an der strategischen Ausrichtung des Unternehmens beteiligt. Er hat wesentlich zur Expansion von DO&CO in neue Märkte beigetragen, darunter der Ausbau der Aktivitäten in den USA und im Nahen Osten. Diese internationalen Märkte sind heute ein bedeutender Bestandteil des Unternehmensportfolios.

Neumeister hat sich insbesondere auf die Weiterentwicklung der Kerngeschäftsfelder von DO&CO konzentriert. Dazu gehört vor allem das Airline-Catering, das einen wesentlichen Anteil am Umsatz des Unternehmens ausmacht. Unter seiner Mitführung konnte DO&CO seine Position in diesem Segment trotz intensiven Wettbewerbs behaupten und weiter ausbauen. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Event-Gastronomie, wo das Unternehmen mittlerweile weltweit tätig ist. Die Betreuung von Großveranstaltungen wie der Formel 1 und der UEFA Champions League fällt ebenfalls in seinen Verantwortungsbereich.

Die Covid-19-Pandemie stellte das Geschäftsmodell von DO&CO vor erhebliche Herausforderungen, insbesondere im Airline-Catering, das zeitweise fast zum Erliegen kam. Neumeister war in dieser schwierigen Phase intensiv in die Neuausrichtung des Unternehmens involviert. Dabei standen die Diversifizierung und der Ausbau des Event-Geschäfts sowie der Fokus auf neue Märkte im Vordergrund.