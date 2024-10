INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Fastabend, Ende 2022 hat die GG Group einen Transformationsprozess eingeleitet. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation in der Automobilzulieferindustrie und die Rolle der GG Group?



Holger Fastabend: Die Automobilbranche befindet sich in einer Phase des tiefgreifenden Wandels. Verbraucherpräferenzen ändern sich, neue Mobilitätskonzepte entstehen und technologische Innovationen setzen neue Maßstäbe. Für Unternehmen wie uns ist es unerlässlich, flexibel und resilient zu sein. Die gesamte Branche, insbesondere die OEMs, steht unter erheblichem Druck. Viele Modellstrategien greifen nicht, und die Elektromobilität hat in Europa langsamer an Fahrt aufgenommen als erwartet. Wir sehen derzeit etwa 25 Prozent weniger Autoverkäufe in Europa. Gleichzeitig hat sich die Profitabilität der OEMs verbessert, während Zulieferer mit schrumpfenden Volumina und geringeren Margen zu kämpfen haben. Bei GG Group sind wir zwar im Premiumsegment weniger stark betroffen, aber auch wir spüren den Kostendruck deutlich. Die Inflation der Personalkosten sowie die Material- und Energiekosten sind ein ständiges Thema. Um weiterhin profitabel zu bleiben, müssen wir in allen Unternehmensbereichen sehr konsequent arbeiten.



Welche Maßnahmen haben Sie im Zuge des Transformationsprozesses ergriffen?



Fastabend: Unser Transformationsprozess, den wir Ende 2022 gestartet haben, war umfassend. Wir haben unser Wires - Portfolio überarbeitet und uns auf profitable Kernprodukte fokussiert, während wir weniger ertragreiche Produkte zurückgefahren oder neu verhandelt haben. Ein besonderes Augenmerk lag auf dem Ausbau unseres Geschäfts im Bereich der „Connected Mobility und autonomes Fahren“ also Datenleitungen. Auch die Optimierung der Produktionskosten war ein zentraler Punkt. Wir haben unsere Produkt- und Prozess Designs weiter verbessert, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden, und gleichzeitig die Produktivität in unseren Werken gesteigert. Unsere Planungsprozesse wurden optimiert, und wir haben die sogenannten Value Streams ausgebaut, was bedeutet, dass wir heute grundsätzlich weniger Kapital in der Lieferkette binden.Auch mit unseren Lieferanten haben wir intensiv gearbeitet. Wir haben Lieferzeiten verkürzt und bessere kommerzielle Bedingungen ausgehandelt. Besonders in der Serien- und Vorentwicklung sowie im Projektmanagement haben wir die Zusammenarbeit gestärkt, um effizienter und flexibler auf Marktanforderungen reagieren zu können. Und wir haben jeden Prozessschritt inkl. After-Sales-Bereich überprüft, von der Angebotsgestaltung bis zur Auslieferung.