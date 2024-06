Mittelfristig plant BMD ein Wachstum vor allem in Deutschland und der Schweiz. Die internationalen Standorte in diesen Ländern sowie in Tschechien, Ungarn und der Slowakei trugen im Geschäftsjahr 2023/24 rund 5 Prozent zum Gesamtumsatz bei. "Federführend" sei BMD bei der KI-gestützten, teilautomatisierten Verarbeitung von Eingangsbelegen. Künstliche Intelligenz übernimmt Routineaufgaben wie die Belegerkennung, wodurch Schlüsselkräfte effizienter eingesetzt werden können. Kunden können ihre Belege einfach hochladen, es wird ein Buchungsvorschlag erstellt, was Zeit spart und Fehler reduziert, erläuterte Knasmüller.

120 Mitarbeiter sind in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung tätig, insgesamt beschäftigt das Unternehmen 780 Mitarbeiter, wobei jährlich etwa 70 hinzukommen. Der Frauenanteil liegt bei 54 Prozent. Die BMD Systemhaus GmbH wurde 1972 in Steyr gegründet und hat sich zu einem Anbieter von Business-Software in den Bereichen Buchhaltung, Kostenrechnung, Controlling, Lohn- und HR-Management, ERP und CRM entwickelt.