Apropos kluge Ideen: Als solche werden auch immer wieder neue Arbeitszeitmodelle verkauft. Welche Antworten hat der Wirtschaftsbund darauf?



Hummer: Es ist ganz wichtig, dass wir die Unternehmerinnen und Unternehmer mitnehmen in diesen neuen Zugang zur Arbeit. Arbeit muss heute viel stärker sinnstiftend sein, sie muss heute aber nach wie vor dem Wert der Sicherheit entsprechen. Starre Arbeitszeiten, das wird sich komplett verändern. Das gilt spezifisch auch für bestimmte Lebensphasen. Es gibt solche, weil man ein Haus baut, wo man mehr Geld verdienen möchte und mehr arbeitet; oder wenn man älter wird, sagt: etwas weniger wäre auch gut. Da sollten individuelle Entscheidungen möglich sein. Es passen heute nicht mehr alle in ein Schema. Damit sind wir ja oft auch unproduktiver. Wenn beide Seiten aufeinander zugehen, dann wird es eine Win-win-Situation sein. Davon bin ich überzeugt.



Schlägt sich der Einsatz im Mitgliederzuwachs nieder?



Hummer: Es gelingt uns gegen den Trend vieler anderer politischer Organisationen immer wieder junge Leute für uns zu begeistern und weiter zu wachsen.



Mehr Mitglieder also, doch wie sieht es mit Funktionären, mit dem politischen Nachwuchs aus?



Hummer: Wenn Sie in den Landtag blicken, hatten wir vor der letzten Wahlperiode keine Wirtschaftsbündler mehr. Da haben wir wieder junge engagierte Abgeordnete hineingebracht, die Margit Angerlehner, den Michael Nell, den Florian Grünberger – das sind gestandene Unternehmer, die hier tatkräftig mitgestalten. Es ist mir ein Riesenanliegen, dass wir als Wirtschaftsbund die unternehmerische Lebenswelt auch immer wieder in die Politik hineintragen und da auch hartnäckig und lästig bleiben. Das ist unser Auftrag. Am Ende des Tages verdienen wir den Wohlstand durch die Leistungskraft unserer Betriebe mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. in unserem Mentoring-Programm sehe ich, wie politisch diskutiert wird, wo es wirklich um Inhalte geht, wie interessiert diese junge Generation ist, das stimmt mich wahnsinnig positiv.

Dieser