Liebe Leserin, lieber Leser!



Sie sind jung, nervenstark und bringen so beste Voraussetzungen für den Strukturwandel im Automobilgeschäft mit: In einer Reihe von heimischen Zulieferunternehmen ist eine neue Generation an familieneigenen Managern ans Ruder gestoßen. In der vorliegenden Coverstory lesen Sie mehr über die Strategien von Schatzdorfer, GAW oder Rübig. Einer, der die Realitäten des Zuliefergeschäfts schon länger kennt, ist F. Peter Mitterbauer. In zehn Jahren an der Miba-Spitze hat er den Umsatz des Unternehmens nicht nur verdoppelt. Er hat auch im Verbrenner-Endspiel Nerven bewahrt. Warum er reifer für den Job ist denn je, lesen Sie ab Seite 14.



Es ist eine wertvolle Währung, die schnell ins Wanken geraten kann: Reputation. Im Auftrag des INDUSTRIEMAGAZIN hat das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) heuer die nunmehr dritte umfassende Image-Studie der 439 beliebtesten Unternehmen durchgeführt. Welche Unternehmen überzeugen durch ihre Nachhaltigkeitsstrategie? Wer produziert die begehrtesten Produkte? Wo werden die neuesten Innovationen geschmiedet? Und welches Unternehmen gilt als der beste Arbeitgeber? Antworten darauf lesen Sie ab Seite 24.



Gute Nachrichten gibt es aus der Logistik. Die heimischen Transportunternehmen haben 2022 vorwiegend Umsatzsteigerungen verzeichnet – trotz leicht gesunkenem Transportaufkommen. IM-Autorin und dispo-Chefredakteurin Michaela Holy-Zwickelstorfer hat akribisch eine Bestenliste der Logistikdienstleister erstellt. Mehr über die 55 stärksten Logistiker Österreichs lesen Sie ab Seite 28.



Gerhard Luftensteiner hat das Linzer Automatisierungsunternehmen Keba erfolgreich internationalisiert. IM-Autor Peter Oslak sprach mit dem Manager über dessen Rückzug in den Aufsichtsrat, frühere Wegmarken - und den Neuen im Chefsessel: Seit Oktober leitet Keba-Langzeitmanager Christoph Knogler die Geschicke des Unternehmens. Wohin er das Unternehmen entwickeln will, lesen Sie ab Seite 48.



Einem Technologiekonglomerat, das als abstrakte Vision in der Industrie immer häufiger diskutiert wird, fühlen wir im Maschinenbau-Fokus auf den Zahn. Das Industrial Metaverse verbindet alle Technologien, die sich durch die Digitalisierung etabliert haben. Doch wo liegen seine Stärken im Produktionsalltag und welche Anwendungen sind heute schon realistisch abgebildet? Antworten darauf - auch warum vom Consumer-Metaverse einiges zu lernen ist - lesen Sie ab Seite 60.



Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen mit der vorliegenden Ausgabe!