coilDNAs IT-basierte Cloud-Technologie ermöglicht es Herstellern von Vormaterial ihren Produkten Materialeigenschaften und Produktionsdaten über sichere Webservices zuzuordnen, die in der Weiterverarbeitung unabhängig von den einzelnen Bearbeitungsschritten abgerufen werden können. Die Entwicklung der neuen Kodierungstechnologie begann vor sieben Jahren – ein Zeitraum, der in der schnelllebigen Welt der Technologieentwicklung ungewöhnlich lang erscheint. Doch in Hochtechnologiebranchen, wo die Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit, Prozessstabilität und Compliance besonders hoch sind, sind solche Entwicklungszeiten nicht ungewöhnlich.



Die Idee zur Entwicklung einer - mittlerweile patentierten - Technologie entstand aus der Notwendigkeit, die Rückverfolgbarkeit von Materialien sicherzustellen, selbst wenn diese während der Produktion und Verarbeitung verändert werden. Die Herausforderung bestand darin, eine Markierung zu entwickeln, die auch nach dem Schneiden, Biegen und Pressumformen des Materials lesbar bleibt. „Wenn ich das Rohmaterial bis zum Endprodukt verfolgen will, muss ich all diese dimensionsverändernden Schritte berücksichtigen“, sagt Aumayr.