Im digitalen Zeitalter sind Daten das wertvollste Gut eines Unternehmens. Sie legen die Grundlage für strategisches Handeln, das über Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit entscheidet. Die Kunst besteht aber darin, die Daten so aufzubereiten, dass sich daraus auch wirklich effektive Managemententscheidungen ableiten lassen.



Dafür sorgt die Business Intelligence (BI). Unter diesem Begriff sind verschiedene Prozesse zusammengefasst, etwa Business Analytics, Data-Mining, Dateninfrastruktur, Datenvisualisierung und Datentools. Unternehmen aus nahezu allen Sektoren – von der Produktion über den Handel bis hin zu Dienstleistungen und dem öffentlichen Sektor – profitieren von BI. Besonders wichtig ist sie für Führungskräfte und Entscheidungsträger auf C-Ebene, wie CEOs, CFOs und CIOs, die sich auf genaue Daten stützen müssen, um strategische Entscheidungen zu treffen. Auch in Abteilungen wie Finanzen, Vertrieb, Marketing und IT wird BI eingesetzt, um Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken und die Effizienz zu steigern.



Die häufigste Art von BI-Tools ist die Business Intelligence Software (BIS). Diese Programme sind oft komplexe Analysewerkzeuge, für deren effektive Nutzung ein gewisses Maß an Wissen und Erfahrung in der entsprechenden Thematik vorausgesetzt wird. Manche Business-Programme bieten erweiterte Funktionen, wie beispielsweise die Analyse von Big Data oder die Möglichkeit, auch unstrukturierte Daten zu verarbeiten. Immer häufiger ist auch eine KI integriert, die prädiktive Analysen erstellen kann. Business Intelligence Software gibt es für viele Anwendergruppen: für spezielle Datenanalytiker und Datenwissenschaftler genauso wie Software-Pakete, die auf KMU oder Fertigungsunternehmen zugeschnitten sind. BIS hilft der Marketingabteilung, den Erfolg von Kampagnen zu messen und zielgenau auszurichten. Durch die Analyse von Supply-Chain-Daten lassen sich Zeit und Ressourcen sparen und Vertriebswege optimieren.