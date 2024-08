"Insbesondere bei Kurzstrecken- und Geschäftsreiseflugzeugen ist der Bedarf derzeit enorm", so Konzernchef Robert Machtlinger. Das Wachstum der Branche werde sich durch die Nachfrage nach emissionsärmeren Flugzeugen und durch ein höheres Passagieraufkommen in den nächsten Jahren verstärken. "Bis 2043 besteht am internationalen Markt ein Bedarf an über 42.000 neuen Passagierflugzeugen", glaubt Machtlinger.

>>> FACC weiter auf Expansionskurs

Die Oberösterreicher haben im ersten Halbjahr den Ausbau des Werks im kroatischen Jakovlje abgeschlossen und damit dort die Fertigungsfläche verdreifacht. "Das ist für uns ein wesentliches Investment, um am Standort Europa kompetitiv Produkte fertigen zu können." Die Kapazität liege nun bei bis zu eine Million Fertigungsstunden.