INDUSTRIEMAGAZIN: Herr Theis, wie läuft es bei B&R, kann die Konzernmutter zufrieden sein?



Jörg Theis: Nach Covid gab es einen enormen Investitionsschub quer durch alle Industrien und Bereiche. Mit Automatisierungslösungen sind wir ganz früh in so einem Investitionszyklus drin und hatten dementsprechend hohe Auftragseingänge. Dazu kommen die Themen Nearshoring und Reshoring: Viele Unternehmen beginnen, ihre Produktion etwas näher an den Heimatmarkt zu verlegen und das verlangt ebenfalls nach effizienten Automatisierungslösungen. Wir sind mit unseren Lösungen damit an einem wahren Sweetspot: Effizienzmaßnahmen und Automatisierungstechnik sind stark gefragt und das spiegelt sich auch in unseren Wachstumsraten wider. Unternehmen, die Kosten minimieren und Produktivität und Effizienz steigern wollen, kommen um Automatisierung nicht herum.

In einer Umfrage rechneten Geschäftsführer damit, dass sich die Konjunkturlage im 2. oder dritten Quartal deutlich aufhellen wird. Sind Sie zuversichtlicher als Ihre Mitbewerber?



Theis: Diese Konjunkturzyklen gibt es immer wieder und als Unternehmen geht man am besten damit um, wenn man resilienter wird, indem man eine gewisse Flexibilisierung in die Produktion einbaut und dazu gehören auch die Automatisierungsthemen. Das merken wir auch bei unseren Kunden. Wir leben in einem Jahrzehnt des Wandels hin zu Robotik und Automatisierung. Eine Reihe von Megatrends haben sich durch die Pandemie weiter verstärkt: der Wunsch der Konsumentinnen und Konsumenten nach lokalen, individualisierten Produkten, die Lieferketten-Probleme, der Fachkräftemangel, die wachsende Nachfrage nach nachhaltigeren Produkten. Das alles stützt den Trend in Richtung effizienten, flexiblen neuen Produktionsformen nahe an den Endmärkten.

Beispiel aus der Kosmetik: Früher hat man Kosmetik im 5.000 Liter Maßstab produziert, heute liegt der Durchschnitt bei 190 Liter, weil die Produkte auf ganz persönliche Ansprüche zugeschnitten sind. Dafür sind ältere Maschinen nicht ausgelegt. Mit den neuen Technologien, die wir liefern, ist es einfach und effizient zu bewerkstelligen, 10 Produkte auf der gleichen Produktionsstraße flexibel abzufertigen.



War B&R zuletzt lieferfähig?



Theis: Die Lieferfähigkeit war gut. Mit der Eröffnung des neuen ABB Innovations- und Bildungscampus am Standort unseres B&R Headquarters in Eggelsberg haben wir Kapazitäten für 1.000 neue Arbeitsplätze in Entwicklung, Training, Administration und Produktion geschaffen. Für die punktuelle, außerordentlich hohe Nachfrage in Folge der Pandemie haben wir in einer zusätzlichen temporären Wochenendschicht auch Samstag und Sonntag produziert. Wir haben die Samstag-Sonntag-Schicht mit Ende Februar beendet, weil es eine spezielle und befristete Maßnahme war, um normale Lieferzeiten sicherzustellen und das haben wir damit auch geschafft. Allen 300 Mitarbeiter:innen aus der Samstag-Sonntag-Schicht haben wir eine Stelle in der regulären Produktion angeboten, etwa ein Drittel hat dieses Angebot erfreulicherweise auch angenommen.