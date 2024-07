Zum negativen Betriebsergebnis erklärte die ehemals staatliche österreichische Fluggesellschaft weiter: "Neben dem Haupttreiber für das negative Ergebnis, dem Anfang des Jahres für mehrere Monate andauernden Tarifkonflikt, brachte das erste Halbjahr 2024 zahlreiche weitere Herausforderungen mit sich. Dazu gehörten in erster Linie die Situation im Nahen Osten, die Wetterlage in Europa, die überproportional steigenden Standortkosten bei gleichzeitig stagnierenden Ticketpreisen sowie zwei längere Ausfälle in der Austrian Airlines Flotte."

Die Ausfälle betrafen zwei Airbus-Flugzeuge. Eines davon war nach einem Hagelschaden etwa vier Wochen in der Werkstatt und ist nun wieder im Einsatz. Die Reparatur kostete einen "niedrigen siebenstelligen Betrag". Warum das Flugzeug in das Gewitter geriet, ist noch unklar. Der Flugdatenschreiber und der Stimmenrekorder werden von den Behörden ausgewertet.



Der zweite Flieger wurde im April am Flughafen Wien beim Einparken am Heck schwer beschädigt und wird aufgrund des Beinahe-Totalschadens noch länger ausfallen. AUA-Vorstand Francesco Sciortino erklärte, dass erst kürzlich entschieden wurde, das Flugzeug reparieren zu lassen. Dafür werden Airbus-Techniker im November für neun Wochen nach Wien kommen. Sciortino sprach von einem "hohen Schaden", der jedoch durch eine Versicherung gedeckt sei. "Was es wirklich kostet, sehen wir wenn es fertig ist", so der Manager.



Die Update-Panne, die im Juli den Flugverkehr weltweit beeinträchtigte, betraf die AUA nur indirekt. Ein Flugzeug auf dem Weg nach Berlin musste umkehren, da dort die Systeme ausgefallen waren.

Mit Blick auf die Zukunft gab die Lufthansa-Tochter heute das Motto aus, "in der zweiten Jahreshälfte alles zu geben". "Die hohen Standortkosten sind weiterhin eine Herausforderung, gegen die wir als Unternehmen konsequent anfliegen müssen. Auch von der zukünftigen Bundesregierung erwarten wir uns dringend Maßnahmen, die die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts stärken", betonte Konzernchefin Mann.